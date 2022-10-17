Про це журналістам CNN заявив високопоставлений чиновник адміністрації. Чиновник повідомив, що йдеться про поточні обговорення щодо забезпечення України системами ППО, які є найбільшою потребою Києва на цей момент війни.

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США планують постачати Україні різні системи ППО

"В останні дні президент США Джо Байден і високопосадовці США ясно дали зрозуміти, що США планують продовжувати постачати Україні різні системи ППО, включаючи прискорене постачання двох систем NASAMS", – йдеться у повідомленні.

Високопосадовець адміністрації також заявив, що "наразі адміністрація дозволить українцям описати і охарактеризувати, яку шкоду завдали атаки цих дронів на землі".

Зверніть увагу. Посольство Сполучених Штатів засудило ранковий обстріл Росією низки українських міст іранськими дронами-камікадзе.

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Ворог активно використовує проти України дрони-камікадзе іранського виробництва. Починаючи з вечора 16 жовтня українські сили ППО збили 37 дронів. Нашим захисникам вдалося знищити 85 – 86% безпілотників, які атакували українські міста з південного напрямку.

У неділю, 16 жовтня, окупанти вдарили по Миколаєву та області. Росіяни запустили відразу 16 шахідів, 11 з яких вдалося збити. Інші, на жаль, влучили в об'єкти інфраструктури.

Зранку 17 жовтня Росія атакувала Київ, внаслідок чого вибухи пролунали у Шевченківському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Києва загинуло четверо мирних мешканців. Повідомляється, що госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники.

Важливо – після атаки дронів у Києві з-під завалів витягнули тіло загиблої: дивіться відео