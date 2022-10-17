Из-за атаки дронами-камикадзе в Киеве погибли 3 человека: 59-летняя женщина и молодая семья, которая ждала ребенка – женщина была на 6 месяце беременности. 19 человек спасены. Это не окончательное количество пострадавших, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом пишет 24 канал.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что атака на жилой дом в Киеве – очередной акт терроризма.

Каждый удар, каждая смерть, каждый разрушенный дом оставит кровавый след на России. Расплата обязательно будет за каждое их преступление,

– написал Кирилл Тимошенко.

Он также сообщил, что работы на месте продолжаются. Привлечены все соответствующие службы.

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Что известно об обстреле Киева дронами-камикадзе

Утром 17 октября российские оккупанты совершили атаку на Киев. Из 28 дронов, большинство из которых сбили силы ПВО, один дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Спасатели извлекли тела троих погибших. Среди них и молодые супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Известно, что на одном из иранских дронов была надпись "За Белгород".

Дроны, атаковавшие Киевщину, вылетали из Беларуси.

Справка. Сегодня Украину атаковали 42 вражеских беспилотника. Дроны-камикадзе были выпущены на Киев, Сумскую и Днепропетровскую области. Денис Монастырский сообщил, что из 42 вражеских дронов наши защитники сбили 36.

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