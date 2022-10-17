Через атаку дронами-камікадзе в Києві загинули 3 людини: 59-річна жінка та молода родина, яка чекала на немовля – жінка була на 6 місяці вагітності. 19 людей врятовані. Це не остаточна кількість постраждалих, оскільки пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Про це пише 24 канал.

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Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зауважив, що атака на житловий будинок у Києві – черговий акт тероризму.

Кожен удар, кожна смерть, кожен зруйнований будинок залишить кривавий слід на Росії. Розплата обов’язково буде за кожен їхній злочин,
– написав Кирило Тимошенко.

Він також повідомив, що роботи на місці продовжуються. Залучені всі відповідні служби.

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