Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, наразі варто дочекатися заяви МВС щодо цього питання.

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Він додав, що найближчим часом міністерство оприлюднить офіційну позицію щодо того, чи можуть цивільні використовувати власну зброю для збиття ворожих безпілотників. Є певні побоювання, що така активність може наробити біду.

Буває таке, що наміри благі, але вийде все дуже погано. Важливо, щоб не було епізодів з пораненням цивільним. Зараз тривають дискусії. Обговорюємо всі за та проти. Дамо офіційне ствердження, чи варто це робити на території населених пунктів тощо,

– зазначив Смірнов.

Міністр закликає цивільних не використовувати стрілецьку зброю проти дронів

Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, поліції дійсно вдалося знищити з автоматів один іранський дрон у Києві.

Він визнає, що ймовірність збиття безпілотників зі стрілецької зброї є досить малою. Тому цивільним краще не пробувати цього робити – є супутні ризики.

Користуючись можливість, хочу звернутися до містян зі зброєю. Не варто стріляти з пістолета чи карабіна поміж багатоповерхівок. Це може призвести до більшої біди,

– наголосив Монастирський.

Чи можуть цивільні зі зброєю стріляти по ворожих дронах – думка Смірнова: дивіться відео

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Один з безпілотників влучив у житловий будинок. Наразі відомо про 4 загиблих цивільних.

На тлі регулярних атак іранськими дронами-камікадзе міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ застосувати санкції проти Ірану. Про це він заявив під час засідання глав МЗС Євросоюзу. Дивовижно, але представники Ірану цинічно стверджують, що не постачали ніякої зброї Росії.