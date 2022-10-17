Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, стоит дождаться заявления МВД по этому вопросу.

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Он добавил, что в ближайшее время министерство обнародует официальную позицию относительно того, могут ли гражданские использовать собственное оружие для сбивания вражеских беспилотников. Есть опасения, что такая активность может наделать беду.

Бывает такое, что намерения благи, но получится все очень плохо. Важно, чтобы не было эпизодов с гражданским ранением. Сейчас продолжаются дискуссии. Обсуждаем все за и против. Дадим официальное утверждение, стоит ли это делать на территории населенных пунктов и т.д.

– отметил Смирнов.

Министр призывает гражданских не использовать стрелковое оружие против дронов

Как отметил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона, полиции действительно удалось уничтожить из автоматов один иранский дрон в Киеве.

Он признает, что вероятность сбития беспилотников из стрелкового оружия достаточно мала. Поэтому гражданским лучше не пробовать этого делать – есть сопутствующие риски.

Пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам с оружием. Не стоит стрелять из пистолета или карабина среди многоэтажек. Это может привести к большей беде,

– подчеркнул Монастырский.

Могут ли гражданские с оружием стрелять по вражеским дронам – мнение Смирнова: смотрите видео

Напомним, утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Один из беспилотников попал в жилой дом. Сейчас известно о 4 погибших гражданских.

На фоне регулярных атак иранскими дронами-камикадзе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир применить санкции против Ирана. Об этом он заявил во время заседания глав МИД Евросоюза. Удивительно, но представители Ирана цинично утверждают, что не поставляли никакого оружия России.