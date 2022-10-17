Министр иностранных дел Украины сообщил, что принял участие в заседании глав МИД Евросоюза. Именно на этом заседании Кулеба, находясь в укрытии, поднял тему Ирана.

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Кулеба принял участие в заседании глав МИД Евросоюза

Кулеба сказал, что впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана.

Что называется терпение лопнуло! Мы слушали очень долго разные объяснения, разные аргументы. Но правду не скроешь. Эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия России настало,

– сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что в случае применения "эти санкции должны стать сигналом для других стран, к которым сейчас Россия обращается за военной помощью". Кулеба подчеркнул, что Украина знает, что Россия обращается за помощью к третьим странам.

Следовательно, как констатировал Кулеба, каждый, кто решится помочь России, "должен сразу пострадать и почувствовать цену за это".

К сведению. Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС может ввести дополнительные санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

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