Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал. Глава МИД Украины ответил на вопрос о том, что некоторые страны ЕС хотят собрать доказательства использования Россией иранских дронов против Украины.

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Украина поинтересуется у стран ЕС, кто сомневается

Кулеба убежден, что после того, как Украина передаст обломки дронов, следствие скоро закончится. При этом министр отметил, что Украина поинтересуется у коллег из ЕС, кто сомневается в использовании Россией дронов иранского производства.

Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов России, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в ЕС, кто именно сомневается. Мы каждому передадим мешок доказательств в обломках использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие закончится очень быстро,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что "не нужно искать причины, чтобы что-то не делать". По словам Кулебы, это путь к новым разрушениям и смертям.

"Для того чтобы остановить разрушение, смерть и войну в целом - нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы 17 октября говорили с министрами иностранных дел ЕС 17 октября", — добавил глава МИД Украины.

При этом Кулеба подчеркнул, что Иран реально конкретным оружием помогает России. Он отметил, что сегодня такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль.

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