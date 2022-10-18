Есть проблемы более важные, чем дипотношения с Ираном

Однако это вопрос не первой необходимости, ведь вряд ли что-то изменит глобально. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Представьте себе ситуацию после войны, когда вся страна была обстреляна иранскими дронами. Как после войны будут относиться к Ирану в Украине? Разумеется, это страна, которая воевала на стороне России. У нас так будут относиться к Северной Корее, Беларуси, Ирану. Но при этом мы не будем с ними воевать. Мы разорвем с ними дипломатические отношения, но большой пользы нам от этого тоже не будет,

– заметил он.

Политтехнолог согласился, что Иран, безусловно, нужно идентифицировать как врага и учитывать это в дальнейшем. Но сейчас главное – то, как нам противостоять этим дронам-камикадзе. Именно этот вопрос сейчас решают украинские и натовские военные, и, вероятно, его найдут, потому что беспилотники все же довольно примитивны.

Шейтельман предполагает, что в этом нам может помочь Израиль. Ведь там, во-первых, осудили атаки по мирным украинским городам, а во-вторых, один из израильских министров даже призвал передать Украине вооружение. Военная помощь от Израиля – это конечно остается под большим вопросом, а вот идею для борьбы с дронами там могут дать.

Поэтому, по его мнению, нужно акцентировать именно на этом, ведь удары к объектам энергетики создают кризис в инфраструктуре. Они террористические акты и очередная попытка склонить Украину к переговорам. Это конечно не сработает, но проблемы с энергетикой нужно решать. И это, по мнению Шейтельмана, сейчас важнее вопроса отношений с Ираном.

"Ведь все, что россияне получают от Ирана – это не вооружение, которое меняет ситуацию на поле боя. Так же и Евросоюз кричит в ответ, что нам нужно поставить ПВО для защиты гражданских объектов, но это тоже не меняет ситуацию на поле боя. То есть все закупки у Ирана не меняют ход войны", – подытожил он.

Михаил Шейтельман об отношениях Украины с Ираном: смотрите видео

В МИД готовы разорвать дипломатические отношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД официально признает Иран соучастником российской агрессии против нашего государства из-за поставок стране-агрессорке дронов-камикадзе. Он отметил, что Украина не продлила акрелитацию иранского посла и уменьшила количество работников в посольстве.

"Я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном. Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию", – объявил министр.