Є проблеми важливіші, ніж дипвідносини з Іраном

Однак це – питання не першої необхідності, адже навряд чи щось змінить глобально. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Уявіть собі ситуацію після війни, коли вся країна була обстріляна іранськими дронами. Як після війни будуть ставитися до Ірану в Україні? Зрозуміло – це країна, що воювала на боці Росії. У нас так будуть ставитися до Північної Кореї, Білорусі, Ірану. Але при цьому ми ж не будемо з ними воювати. Ми розірвемо з ними дипломатичні стосунки, але великої користі нам від цього також не буде,

– зауважив він.

Політтехнолог погодився, що Іран, безумовно, потрібно ідентифікувати як ворога та враховувати це надалі. Але зараз головне – те, як нам протистояти цим дронам-камікадзе. Саме це питання зараз розв'язують українські та натівські військові, і, ймовірно, його знайдуть, бо безпілотники все ж доволі примітивні.

Шейтельман припускає, що у цьому нам може допомогти Ізраїль Адже там, по-перше, засудили атаки по мирних українських містах, а по-друге, один із ізраїльських міністрів навіть закликав передати Україні озброєння. Військова допомога від Ізраїлю – це, звичайно, залишається під великим питанням, а от ідею для боротьби з дронами там можуть дати.

Тож, на його думку, акцентувати потрібно саме на цьому, адже удари до об'єктах енергетики створюють кризу в інфраструктурі. Вони є терористичними актами і черговою спробою схилити Україну до переговорів. Це, звичайно, не спрацює, але проблеми з енергетикою потрібно вирішувати. І це, на думку Шейтельмана, зараз важливіше, аніж питання відносин з Іраном.

"Адже все, що росіяни отримують від Ірану – це не озброєння, яке змінює ситуацію на полі бою. Так само і Євросоюз кричить у відповідь, що нам потрібно поставити ППО для захисту цивільних об'єктів, але це теж не змінює ситуацію на полі бою. Тобто усі закупки в Ірану не змінюють хід війни", – підсумував він.

Михайло Шейтельман про відносини України з Іраном: дивіться відео

У МЗС готові розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС офіційно визнає Іран співучасником російської агресії проти нашої держави через постачання країні-агресорці дронів-камікадзе. Він зауважив, що Україна не продовжила акредитацію іранського посла та зменшила кількість працівників у посольстві.

"Я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію", – оголосив міністр