Відповідні заяви зробив Патрік Райдер – представник Пентагону – під час брифінгу. Він наголосив, що бачив повідомлення у ЗМІ про постачання ракет та ще більшої кількості дронів.

Зауважте "Шансів вижити у Путіна немає": опозиціонер припустив, про що говоритиме Мєдвєдєв на Радбезі

Наразі у мене немає жодної інформації, яка б підтверджувала це,

– заявив Райдер.

ЗМІ повідомили про нову угоду між Іраном та Росією

ЗМІ повідомили, що 6 жовтня Росія та Іран підписали нову угоду. Про це начебто повідомили 2 високопоставлених іранських чиновники та 2 іранських дипломатів.

Один з дипломатів заявив, що росіяни попросили в Ірану більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю. Зокрема, мовиться про ракети Fateh і Zolfaghar.

Зеленський заявив, що росіяни "пішли на поклін у Тегеран"

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 жовтня зауважив: те, що Росія звернулася по допомогу до Ірану, стратегічно їй ніяк не допоможе. Країна-окупантка вже перебуває на траєкторії програшу.

Зеленський наголосив: "сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства".

Важливо – Україна може розірвати дипвідносини з Іраном: дивіться відео