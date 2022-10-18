Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що наразі вже усім очевидно, що Росія програє у війні з Україною.

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Що можуть обговорювати на Радбезі Росії

Яковенко зазначив, що особливість засідань Радбезу Росії полягає в тому, що Путін щось говорить і надає комусь слово. А далі все зазвичай відбуваються у закритому режимі.

Росія програє війну. З тріском програє. Питань, звісно, багато. Питання у строках цього програшу,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

За його словами, хтось прогнозує, що до кінця року Україна очистить свою територію від росіян. Дехто каже, що це відбудеться взимку. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що вирішальні події відбуватимуться у 2023 році.

Загалом, зауважив Яковенко, прогнозувати такі речі важко, оскільки впливає дуже багато чинників. Але всім уже очевидно, що Росія програє.

І тому будуть вирішуватися якісь питання, пов'язані з тим, як – або не програти, або оформити цей програш як перемогу,

– сказав він.

На думку журналіста, можуть обговорюватися питання щодо використання ядерної зброї. Зараз же основною ставкою Росії є тотальне бомбардування, ракетні обстріли й атаки дронами українських міст.

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"Іншого шансу вижити у Путіна немає"

Яковенко зауважив, що наразі утворилася вісь Мінськ – Тегеран – Москва. Вона дуже серйозна. Адже Білорусь надає Росії свою територію для ударів з півночі, а Іран виявився дуже ефективним союзником, який постачає не лише дрони, а й балістичні ракети.

Дрони – достатньо ефективні, тому що їх дуже багато. Вони дешеві й збивати їх усіх важко. Тому, на мою думку, зараз Путін збирається вирішувати питання, як посилити цю допомогу,

– заявив журналіст.

З огляду на це, за його словами, Україні потрібна протиракетна оборона, яка була обіцяна союзниками на зустрічі в форматі "Рамштайн". І також треба впливати на Іран.

Є дві країни, які можуть впливати на Іран. Це Ізраїль і Сполучені Штати Америки. Вплинути дуже просто – знищити заводи з виробництва цих дронів. І все. І крапка,

– зазначив Яковенко.

Він зауважив, що Ізраїль поки що не хоче нічого подібного робити. Адже в Росії, так би мовити, перебувають у заручниках сотні тисяч євреїв. До того ж є ще й низка інших обставин.

Значить, Америка повинна це зробити. Байден має це зробити. Тому що інакше, дійсно, фактично той самий Голокост, який був під час Другої світової війни, зараз відбуватиметься з Україною. І десятки мільйонів людей можуть залишитися взимку без світла, без тепла,

– наголосив журналіст.

Тому, на думку Яковенка, на засіданні Радбезу Росії буде обговорюватися питання, як саме довести цей геноцид українців до кінця.

Тому що іншого шансу вижити у Путіна немає,

– наголосив він.

Адже, резюмував російський журналіст, наразі вже мова йде про життя Путіна. А глава Кремля ним, як відомо, дуже дорожить.

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