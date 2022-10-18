Часткова мобілізація у Росії набирає обертів і не планує сповільнюватися, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Тож інформація про те, що її от-от мають згорнути – лиш пил в очі самим росіянам.

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Путін ще не добрав "гарматного м'яса"

Як зазначив речник Кремля Дмітрій Пєсков, Владімір Путін рішення щодо згортання часткової мобілізації не ухвалював. Таким чином балакаюча голова відповіла на питання, пов'язане з буцімто зупинкою набору до війська мешканців Москви та Підмосков'я.

Поки що таких рішень не було. Міністерством оборони кожного регіону встановлено показники чисельності мобілізованих. Щодо президентського указу (про зупинення мобілізації – 24 канал), його поки що не було,

– додав Пєсков.

Але й не минулося без недолугої спроби заспокоїти росіян. Мовляв, нових планів з мобілізації у Росії ніхто не вводить. У країні досі набирають лише 300 тисяч бійців. І ні в якому разі не більше, про це "не може йтися", намагався переконати журналістів Пєсков.

Мер Москви вийшов з-під контролю

Напередодні з'явилася інформація щодо рішення мера Москви Сєргєя Собяніна. Мовляв, він віддав указ згорнути мобілізаційні пункти у столиці, що і сталося 17 жовтня. Ба більше, ще й анулювати повістки, видані останніми днями. Але в Інституті з вивчення війни зауважили, що відповідна заява не має жодного юридичного підкріплення.

Мовляв, на сайті російського уряду чітко зазначають, що скасувати часткову мобілізацію зможе лише Путін. Про що й зауважив сам Пєсков. Водночас слід розуміти, що Собянін міг озвучити заяву про припинення кампанії для забезпечення власних інтересів.

Таким чином він спробував трішки знизити градус напруги у самій столиці. Адже минулими вихідними військові комісари влаштували справжні рейди у Москві. Вони видавали повістки чоловікам на вулицях, ходили поміж квартир, а також навідувалися у гуртожитки.

Додамо, що напередодні у Росії вирішили заблокувати сайт "Хочу жить". Утім, "мобіки", які не хочуть перетворитися на гарматне м'ясо, таки мають врятуватися. Для цього вони можуть зателефонувати за одним з цих номерів і озвучити про бажання здатися в полон:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84 (цілодобово).

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