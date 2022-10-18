Частичная мобилизация в России набирает обороты и не планирует замедляться, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Так что информация, будто ее вот-вот должны свернуть – только пыль в глаза самим россиянам.

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Путин еще не добрал "пушечного мяса"

Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин решение о сворачивании частичной мобилизации не принимал. Таким образом говорящая голова ответила на вопрос, связанный с якобы остановкой набора в армию жителей Москвы и Подмосковья.

Пока таких решений не было. Министерством обороны каждого региона установлено показатели численности мобилизованных. Что касается президентского указа (о приостановлении мобилизации – 24 канал), его пока не было,

– добавил Песков.

Но и не обошлось без бестолковой попытки успокоить россиян. Мол, новых планов по мобилизации у России никто не вводит. В стране до сих пор набирают всего 300 тысяч бойцов. И ни в коем случае не больше. Об этом "не может идти речи" — пытался убедить журналистов Песков.

Мэр Москвы вышел из-под контроля

Накануне появилась информация о решении мэра Москвы Сергея Собянина. Мол, он отдал указ свернуть мобилизационные пункты в столице, что произошло 17 октября. Более того, еще и аннулировать повестки, выданные в последние дни. Но в Институте по изучению войны отметили, что соответствующее заявление не имеет никакого юридического подкрепления.

Мол, на сайте российского правительства отмечают, что отменить частичную мобилизацию сможет только Путин. О чем и заметил сам Песков. В то же время, следует понимать, что Собянин мог озвучить заявление о прекращении кампании для обеспечения собственных интересов.

Таким образом, он попытался немного снизить градус напряжения в самой столице. Ведь в минувшие выходные военные комиссары устроили настоящие рейды в Москве. Они выдавали повестки мужчинам на улицах, ходили по квартирам, а также наведывались в общежития.

Добавим, что накануне в России решили заблокировать сайт "Хочу жить". Впрочем, "мобики", которые не хотят превратиться в пушечное мясо, должны спастись. Для этого они могут позвонить по одному из этих номеров и озвучить о желании сдаться в плен:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84 (круглосуточно).

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