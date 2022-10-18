Как отмечают аналитики из Института по изучению войны, о завершении частичной мобилизации в Москве сообщили 17 октября. Соответствующие заявления прозвучали от официальных лиц.

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Мобилизация будет продолжаться, но скрыто

Как заверил мэр Москвы Сергей Собянин, мобилизационные пункты в Москве закрылись 17 октября. Составители отчета предполагают, что на этом он сделал акцент, чтобы минимизировать критику со стороны москвичей. Они уже начали возмущаться тем, как именно проводят так называемую частичную мобилизацию.

Он попытался успокоить мужчин в Москве заявлением, что неоформленные повестки больше не действуют, то есть аннулированы. Следовательно, те, на кого поданы необработанные приглашения в военкомат, не обязаны проходить всю процедуру мобилизации. Таким образом, он отреагировал на волну недовольства, связанную с активным вручением документов в минувшие выходные. Их комиссары выдавали на улицах, в квартирах и общежитиях.

Но есть одно "но": сайт российского правительства ясно отмечает, что решение об отмене частичной мобилизации озвучивает только Путин. Следовательно, заявление Собянина не имеет юридической силы. Это лишь очередная попытка заработать себе баллов перед предстоящими выборами и заручиться поддержкой местных жителей.

В Москве продолжат скрытую мобилизацию

По мнению составителей отчета Института по изучению войны, частичная мобилизация в Москве, вероятно, продолжится. Но будет происходить она скрыто, чтобы не будоражить местное население. Как отмечает правозащитник из России, москвичи и в дальнейшем будут получать повестки. А все потому, что мобилизационную квоту столица не выполнила. Впрочем, охота на мужчин на улицах, скорее всего, закончится.

В то же время, телеграм-каналы сообщают об объявлениях, которые расклеивали сотрудники военкоматов в многоквартирных домах. Речь шла о вызовах в пункты сборов. Интересно, что соответствующие призывы появились через несколько часов после заявления Собянина.

Как отмечают военные блоггеры, в Москве удалось сформировать три добровольческих полка. Интересно, что ранее чиновники столицы России отрицали, что в городе создают добровольческие подразделения. В то же время, предполагают составители отчета, все больше москвичей могут заставить служить именно в добровольческих батальонах. И их будет ожидать еще большая волна критики, если об этом станет известно.

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