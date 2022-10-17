Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что в подавляющем большинстве мобилизованы те, кто никогда не служил.

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"Это не были те люди, которые занимались спортом – я не видел ни одного бодрого или бойкого человека на тех видео, которые попадали в сеть", – отмечает Нарожный.

У этих россиян максимально низкий уровень мотивации, какие бы песни им ни пели, и как бы ни пытались поощрить. Это не та армия, которая может идти в атаку – мы все прекрасно понимаем, определенное количество этих россиян погибнет, кто-то получит ранение,

– добавляет специалист.

Какова мобилизация в Украине

Так же будет и у нас, но наши люди понимают, за что они воюют. Наши ребята знают, что они защищают нашу землю.

Что касается нашей мобилизации, то в марте-апреле у нас было несколько негативных примеров, но не сейчас. Сейчас военкомы звонят по телефону и приглашают украинцев с редкими военными должностями,

– говорит эксперт.

С точки зрения обучения, у меня есть опыт общения с артиллеристами. И ребята рассказывают, что даже те военные, у которых боевой опыт 8-10 – ездят на обучение за границу.

Подробнее об отличиях российской и украинской мобилизации: смотрите видео

"Там наших бойцов учат, у наших офицеров проходит постоянный обмен опытом. Что касается наших обычных солдат – все проходят учения на полигоне. Никого просто с автоматом на поле боя не отправляют", – резюмирует Павел Нарожный.

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