Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что в подавляющем большинстве мобилизованы те, кто никогда не служил.
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"Это не были те люди, которые занимались спортом – я не видел ни одного бодрого или бойкого человека на тех видео, которые попадали в сеть", – отмечает Нарожный.
У этих россиян максимально низкий уровень мотивации, какие бы песни им ни пели, и как бы ни пытались поощрить. Это не та армия, которая может идти в атаку – мы все прекрасно понимаем, определенное количество этих россиян погибнет, кто-то получит ранение,
– добавляет специалист.
Какова мобилизация в Украине
Так же будет и у нас, но наши люди понимают, за что они воюют. Наши ребята знают, что они защищают нашу землю.
Что касается нашей мобилизации, то в марте-апреле у нас было несколько негативных примеров, но не сейчас. Сейчас военкомы звонят по телефону и приглашают украинцев с редкими военными должностями,
– говорит эксперт.
С точки зрения обучения, у меня есть опыт общения с артиллеристами. И ребята рассказывают, что даже те военные, у которых боевой опыт 8-10 – ездят на обучение за границу.
Подробнее об отличиях российской и украинской мобилизации: смотрите видео
"Там наших бойцов учат, у наших офицеров проходит постоянный обмен опытом. Что касается наших обычных солдат – все проходят учения на полигоне. Никого просто с автоматом на поле боя не отправляют", – резюмирует Павел Нарожный.
Российские частично мобилизованные воины пострелялись под Белгородом
- Вечером 15 октября российские телеграм-каналы сообщили, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. Впоследствии это подтвердили и в минобороны государства-агрессора.
- Официально подтвердили 11 жертв и 15 раненых. Впрочем, свидетель расстрелов заверил, что цифры значительно уменьшают. По его словам, погибли 22 мобилизованных, а еще 16 получили ранения.
- По неофициальным данным, трое мобилизованных открыли огонь, вероятно, на полигоне в селе Солоти. Одно из белорусских оппозиционных изданий отметило, что там находились более 100 человек из Брянской области. Они вроде бы отказываются идти на штурм Лимана.
- Между тем в минобороны России заявили, что якобы террористы обстреляли подразделение на занятиях с добровольцами. Впоследствии заверили, что обстрел якобы совершили "граждане одной из стран СНГ". Также сначала сообщили, что нападавших было трое. Однако вскоре передумали: стреляли вроде бы двое военных и их убили.
- Есть версия, что инцидент спровоцировали граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию.