Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що в переважній більшості, мобілізовані ті, хто ніколи не служив.
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"Це не були ті люди, які займалися спортом – я не бачив жодної бадьорої чи жвавої людини на тих відео, які потрапляли у мережу", – зазначає Нарожний.
У цих росіян максимально низький рівень мотивації, хоч яких би пісень їм не співали, та як би не намагалися заохотити. Це не та армія, яка може йти у атаку – ми всі чудово розуміємо, певна кількість цих росіян загине, хтось дістане поранення,
– додає фахівець.
Якою є мобілізація в Україні
Так само буде і у нас, але наші люди розуміють за що вони воюють. Наші хлопці та дівчата знають, що вони захищають наші землі.
Щодо нашої мобілізації, то у березні-квітні у нас було декілька негативних прикладів, але не зараз. Зараз воєнкоми телефонують та запрошують українців із рідкісними військовими посадами,
– каже експерт.
З точки зору навчання, то я маю досвід спілкування із артилеристами. І хлопці розповідають, що навіть ті військові у яких бойовий досвід 8-10 – їздять на навчання закордон.
Детальніше про відмінності російської та української мобілізації: дивіться відео
"Там наших бійців вчать, у наших офіцерів проходить постійний обмін досвідом. Щодо наших звичайних солдат – всі проходять навчання на полігоні. Ніхто просто із автоматом на поле бою не відправляють", – резюмує Павло Нарожний.
Російські частково мобілізовані вояки пострілялися під Бєлгородом
- Ввечері 15 жовтня російські телеграм-канали повідомили, що на полігоні у Бєлгородській області сталася стрілянина. Згодом це підтвердили і в міноборони держави-агресорки.
- Офіційно підтвердили 11 жертв та 15 поранених. Втім, свідок розстрілів запевнив, що цифри значно применшують. За його словами, загинуло 22 мобілізованих, а ще 16 – отримали поранення.
- За неофіційними даними троє мобілізованих відкрили вогонь, ймовірно, на полігоні у селі Солоті. Одне з білоруських опозиційних видань зазначило, що там перебували понад 100 людей із Брянської області. Вони нібито відмовляються йти на штурм Лимана.
- Тим часом у міноборони Росії заявили, що нібито терористи обстріляли підрозділ під час занять з добровольцями. Згодом запевнили, що обстріл нібито здійснили "громадяни однієї з країн СНД". Також спочатку повідомили, що нападників було троє. Однак, незабаром передумали: стріляли начебто двоє військових і їх вбили.
- Існує версія, що інцидент спровокували громадяни Таджикистану, яким вручили російські паспорти та відправили до армії.