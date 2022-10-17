Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що в переважній більшості, мобілізовані ті, хто ніколи не служив.

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"Це не були ті люди, які займалися спортом – я не бачив жодної бадьорої чи жвавої людини на тих відео, які потрапляли у мережу", – зазначає Нарожний.

У цих росіян максимально низький рівень мотивації, хоч яких би пісень їм не співали, та як би не намагалися заохотити. Це не та армія, яка може йти у атаку – ми всі чудово розуміємо, певна кількість цих росіян загине, хтось дістане поранення,

– додає фахівець.

Якою є мобілізація в Україні

Так само буде і у нас, але наші люди розуміють за що вони воюють. Наші хлопці та дівчата знають, що вони захищають наші землі.

Щодо нашої мобілізації, то у березні-квітні у нас було декілька негативних прикладів, але не зараз. Зараз воєнкоми телефонують та запрошують українців із рідкісними військовими посадами,

– каже експерт.

З точки зору навчання, то я маю досвід спілкування із артилеристами. І хлопці розповідають, що навіть ті військові у яких бойовий досвід 8-10 – їздять на навчання закордон.

Детальніше про відмінності російської та української мобілізації: дивіться відео

"Там наших бійців вчать, у наших офіцерів проходить постійний обмін досвідом. Щодо наших звичайних солдат – всі проходять навчання на полігоні. Ніхто просто із автоматом на поле бою не відправляють", – резюмує Павло Нарожний.

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