Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, вероятнее всего, мобилизация прекратилась только в Москве и других нескольких крупных городах. Оккупанты, по всей вероятности, просто будут бросать на фронт местный плебс из разных сел.

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Такая официальная отмена мобилизации может стать сигналом для других людей, как поступить, если ее восстановят в России.

Теперь выясняется, что те лохи, которые пошли по повесткам, умрут на фронте. А те, кто смог слукавить и не получить повестку, с ними все окей. Это урок для людей. Кто же в следующий раз будет получать повестки, если можно будет скрыться,

– отметил Шейтельман.

Оккупанты сделали несколько выводов по мобилизации

По мнению Шейтельмана, ни Путин, ни Минобороны не знают, сколько им удалось мобилизовать людей. В регионах написали некоторые цифры, но они могут отличаться от реальности.

Очевидно, что оккупанты сделали несколько важных для себя выводов после мобилизации. Прежде всего, этот процесс не вызвал массовых протестов, кроме нескольких регионов – Дагестане, Якутии и Чечне, где мобилизацию даже не проводили.

Также "чмобиков" можно в принципе не снабжать. Многие смиренно уходят, покупают за собственные деньги форму и еду. Они будут терпеть скитания. Еще один вывод – мобилизацию "плохо" проводить в центре крупных городов, ведь тогда складывается плохая медийная картинка.

Оккупанты знают, что в любой день могут возобновить мобилизацию, и ничего не произойдет. Думаю, сейчас они некуда уже засовывать мобиков. Кроме того, начинается еще и новый призыв. А это уже новое мясо. Все прогнозы наших оптимистов, к сожалению, не оправдались. Протесты там не начались, – утверждает Шейтельман.

Шейтельман о том, какие выводы сделали оккупанты по мобилизации в России: смотрите видео

Добавим, по мнению военного обозревателя Дениса Поповича, не стоит верить словам Путина, что мобилизация в России прекращается. Скорее всего, она вновь обретет более-менее скрытую форму.

Есть разные версии, почему диктатор начал говорить, что мобилизация прекращается. Одна из них – Путин хочет успокоить российское общество, серьезно обеспокоенное и недовольное из-за таких мер.