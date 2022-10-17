Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, найімовірніше, мобілізація припинилася лише в Москві та інших кількох великих мостах. Окупанти, цілком ймовірно, просто кидатимуть на фронт місцевий плебс з різних сіл.

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Таке офіційне скасування мобілізації може стати сигналом для інших людей, як діяти, якщо її відновлять в Росії.

Тепер виясняється, що ті лохи, які пішли по повістках, помруть на фронті. А ті, хто зміг схитрувати і не отримати повістку, з ними все окей. Це урок для людей. Хто ж наступного разу отримуватиме повістки, якщо можна буде переховатися,

– зазначив Шейтельман.

Окупанти зробили кілька висновків з мобілізації

На думку Шейтельмана, ні Путін, ні Міноборони конкретно не знають, скільки їм вдалося мобілізувати людей. В регіонах написали певні цифри, але вони можуть відрізнятися від реальності.

Очевидно, що окупанти зробили кілька важливих для себе висновків після мобілізації. Насамперед цей процес не спричинив масових протестів, окрім кількох регіонів – Дагестані, Якутії та Чечні, де мобілізацію навіть не проводили.

Також "чмобіків" можна в принципі не забезпечувати. Багато хто смиренно йде, купує за власні гроші форму та їжу. Вони будуть терпіти поневіряння. Ще один висновок – мобілізацію "погано" проводити в центрі великих міст, адже тоді складається погана медійна картинка.

Окупанти знають, що в будь-який день можуть відновити мобілізацію, і нічого не станеться. Думаю, зараз вони не мають вже куди засовувати мобіків. Крім того, починається ще й новий призов. А це вже нове м'ясо. Всі прогнози наших оптимістів, на жаль, не справдилися. Протести там не почалися, – стверджує Шейтельман.

Шейтельман про те, які висновки зробили окупанти з мобілізації в Росії: дивіться відео

Додамо, на думку військового оглядача Дениса Поповича, не варто вірити словам Путіна, що мобілізація в Росії припиняється. Найімовірніше, вона знову набуде більш-менш приховану форму.

Є різні версії, чому диктатор почав говорити, що мобілізація припиняється. Одна з них – Путін хоче заспокоїти російське суспільство, яке серйозно стурбоване та незадоволене через такі заходи.