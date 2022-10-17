Росія заблокувала сайт "Хочу жить"

Менше ніж за місяць фахівці гарячої лінії отримали понад 2,5 тисячі дзвінків. Армія ворога стає дедалі меншою, а активність слабшою, тому Путін вирішив заблокувати "Хочу жить", щоб у росіян не було можливості врятувати собі життя. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", зазначивши, що є й інші чат-боти та телефонні лінії, куди можуть звертатися окупанти.

Зауважте Лякали "нацистами", змушували носити гранату та підриватися, – російські полонені про командирів

Через надвелику активність особового складу окупаційних військ щодо звернень про здачу в полон генпрокуратура Росії винесла рішення про блокування сайту українського проєкту "Хочу жить",

– заявили у відомстві.

Водночас підкреслили, що продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити.

"Хочу жить": коротко

В Україні працює державний проєкт "Хочу жить". Він створений для російських військовослужбовців, що хочуть здатися в полон.

Мобілізованим росіянам пропонують зберегти своє життя, зателефонувавши представникам українського командування.

Варто зазначити, що за останні кілька тижнів, після оголошення часткової мобілізації в Росії, на "гарячі лінії" проєкту надійшло понад 2 000 звернень.

Куди звертатися росіянам, щоб здатися в полон

Для військових Росії, які хочуть здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Звертатися можуть самі військові, а також їхні рідні:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84 (цілодобово)

Російським окупантам слід здаватися Збройним Силам України та іншим українським військовим формуванням, як-от Силам територіальної оборони, Національної поліції, Національної гвардії, Служби безпеки України.

Водночас росіянам гарантують право на життя та дотримання заборони на тортури відповідно до міжнародного законодавства. Також амністію тим, хто добровільно здав військову техніку та склав зброю. Крім того, окупанти, які здалися в полон зможуть подзвонити рідним та близьким.

Варте уваги – Верещук про примусову мобілізацію від Путіна: дивіться відео