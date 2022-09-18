Лінію запустили в межах державного проєкту "Хочу жить". За номерами телефонів росіяни можуть дізнатись, як зберегти життя.

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Росіяни можуть здатись в полон, зателефонувавши за номером

В рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин,

– повідомили в Координаційному штабі.

Вороги можуть дізнатись, як можуть скласти зброю, зберегти своє здоров'я та життя та здатись в полон. Для цього варто зателефонувати за цілодобовими номерами:

️ +38 066 580 34 98;

️ +38 093 119 29 84.

"Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому", – повідомили в штабі.

Росіяни змушені здаватись у полон на Херсонщині

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що наші військові встановили вогневий контроль майже над усією окупованою Херсонщиною. Це впливає на ситуацію на фронті.

"Окупанти постійно змінюють місця дислокації, а це нервує особовий склад. Це постійні облаштування нових позицій, фізичної й нервової сили", – пояснила Гуменюк.

Це змушує росіян вийти з війни. Саме тому виникають і варіанти зі здачею в полон.

Крім того, нам відомі факти, що багато бійців так званої другої армії світу залишили свої підрозділи, переодягнулися в цивільне й намагаються знайти для себе варіанти втечі,

– сказала Гуменюк.

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