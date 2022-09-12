В ефірі 24 каналу депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань підтвердив інформацію. Він зазначив, що це доводить високий ступінь дезертирства російських військ.
Важливо Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій
Сергій Хлань розповів, що через масові втечі, окупанти почали використовувати загороджувальні загони кадирівців. Тоді російські військові почали думати, як здаватися в полон.
Ми бачили такі випадки збоку окупантів на Миколаївському напрямку, де вони підіймали білий прапор, здаючись в полон. Такі випадки вже були зафіксовані. Наші Збройні Сили вже почали брати в полон окупантів й відповідно поповнювати обмінний фонд,
– акцентував Хлань.
"Зараз такий настрій абсолютно повністю по всій лінії фронту на Правобережній частині Херсонщини", – додав військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, окупанти розуміють, що відступати вони не можуть, тому що їх розстріляють кадирівці. Саме тому вони використовують 2 варіанти:
- Або переховуються в будівлях, які залишені нашими людьми, що виїхали на підконтрольні Україні території.
- Або просто масово намагаються здаватися в полон, щоб залишитися живими.
При цьому Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються налагоджувати транспортні артерії – переправи, понтонні мости, паромні переправи, навіть використовують баржі.
Тобто керівництво окупантів не втрачає надії налагодити постачання зброї й підсилення на правому березі, ближче до лінії фронту,
– повідомив Сергій Хлань.
"Я так розумію, що вказівка москви – будь-якими силами тримати правобережжя Херсонщини й тримати лінію фронту", – додав він.
Проте, за словами депутат, особовий російський склад розуміє, що посилити лінію фронту їм не вдасться.
Дивіться відео про ситуацію на Херсонщині:
Останні новини з Херсонщини
- Колаборантку з Херсону тетяну томіліну підірвали 12 вересня в її квартирі. Разом з нею "прибрали" охоронця-кадирівця. Окупант загинув, а томіліна перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомив журналіст Констянтин Риженко.
- Російські окупанти на Півдні зазнали втрат. Українські захисники нанесли понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях авіацією та артилерією.
- Гауляйтер Херсонщини володимир сальдо помер. Щоправда офіційно окупанти не поспішають це повідомляти, адже це призведе до ще більшої паніки серед інших колаборантів.
- Українські військові за останні 2 тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів у Херсонській області. Сили оборони деокупували багато населених пунктів.