В ефірі 24 каналу депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань підтвердив інформацію. Він зазначив, що це доводить високий ступінь дезертирства російських військ.

Важливо Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Сергій Хлань розповів, що через масові втечі, окупанти почали використовувати загороджувальні загони кадирівців. Тоді російські військові почали думати, як здаватися в полон.

Ми бачили такі випадки збоку окупантів на Миколаївському напрямку, де вони підіймали білий прапор, здаючись в полон. Такі випадки вже були зафіксовані. Наші Збройні Сили вже почали брати в полон окупантів й відповідно поповнювати обмінний фонд,

– акцентував Хлань.

"Зараз такий настрій абсолютно повністю по всій лінії фронту на Правобережній частині Херсонщини", – додав військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, окупанти розуміють, що відступати вони не можуть, тому що їх розстріляють кадирівці. Саме тому вони використовують 2 варіанти:

Або переховуються в будівлях, які залишені нашими людьми, що виїхали на підконтрольні Україні території.

Або просто масово намагаються здаватися в полон, щоб залишитися живими.

При цьому Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються налагоджувати транспортні артерії – переправи, понтонні мости, паромні переправи, навіть використовують баржі.

Тобто керівництво окупантів не втрачає надії налагодити постачання зброї й підсилення на правому березі, ближче до лінії фронту,

– повідомив Сергій Хлань.

"Я так розумію, що вказівка москви – будь-якими силами тримати правобережжя Херсонщини й тримати лінію фронту", – додав він.

Проте, за словами депутат, особовий російський склад розуміє, що посилити лінію фронту їм не вдасться.

Дивіться відео про ситуацію на Херсонщині:

Останні новини з Херсонщини