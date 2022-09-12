Ситуація на Півдні залишається напруженою, але контролюється Силами оборони. Активні бойові дії тривають вздовж усієї лінії зіткнення

Важливо Уже майже 53 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 12 вересня

Росіяни продовжують атакувати

Окупанти намагаються організувати контрнаступ. Протягом ночі українські позиції було двічі атаковано ворожими винищувачами, ракетами та артилерією. Росіяни обстрілюють населені пункти вздовж лінії зіткнення і в тилових районах.



Крім того, російські військові обстріляли Миколаївщину ракетами зенітно-ракетної системи С-300. Вони влучили по об'єкту транспортної інфраструктури, пошкодили газогін, зруйновали будівлю крамниці. Внаслідок атак постраждалих не було. Протягом ночі Криворізький та Нікопольський райони також потерпали від обстрілів. Пошкоджені привтані будинки, ліцей та електромережі.

Втрати ворога на Півдні станом на 12 вересня

За результатами нічних боїв ворог втратив:

10 солдатів,

1 танк Т-72,

1 самохідну артилерійську установку;

1 автомобільну техніку.

ЗСУ уразили два понтонні мости в районі Нової Каховки та Дар'ївки. Вони були наведені окупантами через Дніпро та Інгулець. Відтепер їхнє подальше використання неможливе.

Російські окупанти вивели 4 надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 26 крилатими ракетами. Вздовж кримського узбережжя маневрують 3 великих десантних кораблі. В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. За добу окупантів витіснили ще з 20 населених пунктів Упродовж минулої доби ворога вдалося вибити з ще понад 20 населених пунктів. Наразі їх беруть під повний контроль. Крім того, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Зауважимо, що звільнення продовжується у Харківській і Донецькій областях. У відомстві зауважують, що російські загарбники покидають свої позиції. Ба більше, вони втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або ж узагалі до росії. І ця тенденція зберігається уже кілька днів.

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