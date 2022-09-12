Важно Уже почти 53 тысячи ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 12 сентября
Россияне продолжают атаковать
Кроме того, российские военные обстреляли Николаевщину ракетами зенитно-ракетной системы С-300. Они попали по объекту транспортной инфраструктуры, повредили газопровод, разрушили здание магазина. В результате атак пострадавших не было. В течение ночи Криворожский и Никопольский районы также подвергались обстрелам. Повреждены частные дома, лицей и электросети.
Потери врага на Юге по состоянию на 12 сентября
- 10 оккупантов,
- 1 танк Т-72,
- 1 самоходную артиллерийскую установку;
- 1 автомобильную технику.
ВСУ поразили два понтонных моста в районе Новой Каховки и Дарьевки. Они были возведены оккупантами через Днепр и Ингулец. Теперь их дальнейшее использование невозможно.
За сутки оккупантов вытеснили еще из 20 населенных пунктов
За прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Пока их берут под полный контроль. Кроме того, на освободившихся территориях проводят стабилизационные мероприятия.
Заметим, что освобождение продолжается в Харьковской и Донецкой областях. В ведомстве отмечают, что российские захватчики покидают свои позиции. Более того, они убегают вглубь временно занятых территорий или вообще в россию. И эта тенденция сохраняется уже несколько дней.