Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Повідомлялось, що окупанти самі добили сальдо в лікарні.

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"Міністр охорони здоров'я" обмовився про смерть сальдо

Хлань зазначив, що з'явилась інформація від лікарів, що так званий міністр охорони здоров'я з фбсшного уряду Херсонщини обмовився про смерть сальдо. Щоправда, офіційної інформації немає.

Це в дусі росіян. Вони ж і відправлення до пекла жириновського свого часу відтерміновували. У цьому ж стилі і сальдо відправляють до його кінцевого пункту призначення,

– зауважив депутата Херсонської облради.

Росіяни бояться ще більшої паніки

Військовослужбовець ЗСУ додав, що це виглядає смішно, ніби сальдо воскресне. Насправді окупанти й колаборанти нині в такій паніці, що їм така інформація ще більше вдарить по моральному стану. Вони знають, що сальдо, який був у комі, навіть відправляли в Москву, щоб його там вилікували, але й це не допомогло.

"Це чекає на кожного колаборанта й зрадника", – наголосив Хлань.

Він розповів, що, зокрема в Генічеську, колаборант пінаєв, який свого часу балотувався на міського голову, зазнає "атак" від свого оточення. Бояться ті, хто з ним фотографувався, хто отримував гуманітарну допомогу, мовляв, що ж з ними тепер буде.

Хлань про смерть сальдо: дивіться відео

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