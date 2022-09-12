Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, вибухи лунали на Херсонському машинобудівному заводі.

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"Прилетіло" по казармах росіян та скупченню техніки

Завод має велику територію, що наближена до центру міста. Тож російські загарбники вирішили використати її та розмістили там свої військову техніку.

По них зараз або "прилетіло", або їх підірвали. Ймовірно, "прилетіло", бо вони цю територію досить щільно охороняли,

– зауважив херсонський активіст.

Молчанов розповів, також вдруге "прилетіло" по казармах російських військових. Окупанти зайняли будівлі колишнього військкомату на вулиці Паровозній.

"Набагато гучніше було у Каховці, але це було вчора. Майже добу горів та детонував район компанії "Грін Тім", яка виробляє крапельне зрошення та "Чумака", який відомий на всю Європу", – повідомив політолог.

Також ввечері 11 вересня були влучання по понтонних переправах у районі Нової Каховки, зокрема Каховської ГЕС. Там окупанти намагалися будувати понтонні мости, які вивели б їх на частину греблі, що ще не зруйнована.

Молчанов прокоментував вибухи у Херсоні: дивіться відео

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