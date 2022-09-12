Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, вибухи лунали на Херсонському машинобудівному заводі.
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"Прилетіло" по казармах росіян та скупченню техніки
Завод має велику територію, що наближена до центру міста. Тож російські загарбники вирішили використати її та розмістили там свої військову техніку.
По них зараз або "прилетіло", або їх підірвали. Ймовірно, "прилетіло", бо вони цю територію досить щільно охороняли,
– зауважив херсонський активіст.
Молчанов розповів, також вдруге "прилетіло" по казармах російських військових. Окупанти зайняли будівлі колишнього військкомату на вулиці Паровозній.
"Набагато гучніше було у Каховці, але це було вчора. Майже добу горів та детонував район компанії "Грін Тім", яка виробляє крапельне зрошення та "Чумака", який відомий на всю Європу", – повідомив політолог.
Також ввечері 11 вересня були влучання по понтонних переправах у районі Нової Каховки, зокрема Каховської ГЕС. Там окупанти намагалися будувати понтонні мости, які вивели б їх на частину греблі, що ще не зруйнована.
Молчанов прокоментував вибухи у Херсоні: дивіться відео
Як ЗСУ нищить ворога на Херсонщині
- На тимчасово окупованій території Херсонщини в окупантів знову гаряче. У ніч з 10 на 11 вересня у Каховському районі сталася "бавовна" на складі БК ворога.
- В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що наші військові тримають під потужним вогневим контролем логістику загарбників. Так, в ніч з 11 на 12 вересня ЗСУ вразили ще 2 понтонні переправи ворога біля Дар'ївського мосту та у районі Нової Каховки.
- Українські захисники на Херсонському напрямку завдали росіянам значних втрат у живій силі. Зокрема, 810 окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу.
- Російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил України. Тож, щоб врятувати своє життя потроху тікають з окупованої Херсонщини. Інтенсивне переміщення окупантів автобусами помітили у напрямку окупованого Криму.