Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, взрывы раздавались на Херсонском машиностроительном заводе.

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"Прилетело" по казармам россиян и скоплению техники

Завод охватывает большую территорию, приближенную к центру города. Так что российские захватчики решили использовать ее и разместили там свою военную технику.

По ним сейчас либо "прилетело", либо их взорвали. Вероятно, "прилетело", потому что они эту территорию достаточно плотно охраняли,

– заметил херсонский активист.

Молчанов рассказал, что также во второй раз "прилетело" по казармам российских военных. Оккупанты заняли здания бывшего военкомата на улице Паровозной.

"Намного громче было в Каховке, но это было вчера. Почти сутки горел и детонировал район компании "Грин Тим", производящей капельное орошение, и "Чумака", который известен на всю Европу", – сообщил политолог.

Также вечером 11 сентября были попадания по понтонным переправам в районе Новой Каховки, в частности, Каховской ГЭС. Там оккупанты пытались строить понтонные мосты, которые вывели бы их на еще не разрушенную часть плотины.

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