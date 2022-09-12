Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Сообщалось, что оккупанты сами добили сальдо в больнице.

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"Министр здравоохранения" оговорился о смерти сальдо

Хлань отметил, что появилась информация от врачей, что так называемый министр здравоохранения из финансового правительства Херсонщины оговорился о смерти сальдо. Правда, официальной информации нет.

Это в духе россиян. Они же и отправление в ад жириновского в свое время откладывали. В этом же стиле и сальдо отправляют в его конечный пункт назначения,

– заметил депутата Херсонского облсовета.

Россияне боятся еще большей паники

Военнослужащий ВСУ добавил, что это выглядит смешно, словно сальдо воскреснет. На самом деле оккупанты и коллаборанты сейчас в такой панике, что им такая информация еще больше ударит по моральному состоянию. Они знают, что сальдо, который был в коме, даже отправляли в Москву, чтобы его там вылечили, но и это не помогло.

"Это ждет каждого коллаборанта и предателя", – подчеркнул Хлань.

Он рассказал, что, в частности в Геническе, коллаборант пинаев, который в свое время баллотировался на городского голову, испытывает "атаки" от своего окружения. Боятся те, кто с ним фотографировался, кто получал гуманитарную помощь, мол, что с ними теперь будет.

Хлань о смерти сальдо: смотрите видео

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