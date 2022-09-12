В эфире 24 канала депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань подтвердил информацию. Он отметил, что это доказывает высокую степень дезертирства российских войск.
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Сергей Хлань рассказал, что из-за массовых побегов оккупанты начали использовать заградительные отряды кадыровцев. Тогда русские военные начали думать, как сдаваться в плен.
Мы видели такие случаи со стороны оккупантов на Николаевском направлении, где они поднимали белый флаг, сдаваясь в плен. Такие случаи уже были зафиксированы. Наши Вооруженные Силы уже начали брать в плен оккупантов и соответственно пополнять обменный фонд,
– акцентировал Хлань.
"Сейчас такое настроение абсолютно полностью по всей линии фронта на Правобережной части Херсона", – добавил военнослужащий ВСУ.
По его словам, оккупанты понимают, что отступать они не могут, потому что их расстреляют кадыровцы. Именно поэтому они используют 2 варианта:
- Или прячутся в зданиях, оставленных нашими людьми, выехавшими на подконтрольные Украине территории.
- Или просто массово пытаются сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.
При этом Сергей Хлань рассказал, что оккупанты пытаются налаживать транспортные артерии – переправы, понтонные мосты, паромные переправы, даже используют баржи.
То есть руководство оккупантов не теряет надежды наладить поставки оружия и усиление на правом берегу, ближе к линии фронта,
– сообщил Сергей Хлань.
"Я так понимаю, что указание москвы – любыми силами держать правобережье Херсонщины и держать линию фронта", – добавил он.
Однако, по словам депутата, личный российский состав понимает, что усилить линию фронта им не удастся.
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