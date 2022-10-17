Політтехнолог Михайло Шейтельман 24 каналу розповів, що насправді росіяни не мають ніякої стратегії. Вона у них закінчилися через тиждень після початку війни, коли усі плани провалилися. З того часу в них є рішення на найближчі 1 – 2 тижні.

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"От зараз план на 2 тижні я вам точно можу розповісти: досягнути перемовин з США, на яких нам накажуть (американці – 24 канал) на зиму припинити війну. Адже інакше Путін рознесе нам всю інфраструктуру. Що він і демонструє", – повідомив Шейтельман.

Він додав, що далі план Путіна виглядає приблизно так: "Коли ми домовимося про перемирʼя, я (Путін – 24 канал) підготую мільйон солдатів й побудую нову армію". При цьому політтехнолог акцентував, що в російського президента немає перемовин з американцями, тому вони ніколи не взнають про цей план. Він їм й не дуже цікавий.

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Що Путіну міг пропонувати Ердоган

Михайло Шейтельман нагадав, що минулого тижня була достатньо довга розмова Путіна з Ердоганом. Пропозиція турецького лідера звучала приблизно так: "Ти (Путін – 24 канал) виводиш всі війська з території України. Не за один день – поступово. Зараз відступиш до 24 лютого, а наступного року – з Донецька, Луганська, а ще за 2 роки – з Криму. Я з американцями домовлюся про: поступове зняття санкцій, твоє повернення, можливо, твою хокейну команду повернемо на Чемпіонат світу. Загалом будемо тебе повертати у світ".

Він зазначив, якби навіть Путін на таке погодився в теорії, то треба було б розуміти, що він відступає, бо в нього не вийшло в цей разом, але збирається знову. Проте Путін не готовий не тільки на стратегічний відступ, а й на тактичний

"Судячи з усього, він відмовив Ердогану. А в Ердогана інших пропозицій не було. Тому вся історія з перемовинами й затихла. От і вся стратегія Путіна", – підсумував Шейтельман.

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