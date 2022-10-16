Про засідання Радбезу 16 жовтня повідомили пропагандистські ЗМІ. Однак офіційно в Кремлі це ще не коментували, передає 24 канал.

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Попереднє засідання Радбезу

Нагадаємо, що перед цим російський диктатор збирав Радбез 10 жовтня. Українська влада припускала, що на нараді у Путіна можуть розглядати "відповідь" щодо інциденту на Кримському мосту.

Власне, у цей день окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, по об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі. Низка населених пунктів тимчасово залишилась без світла. "Прильоти" були у центрі Києва, в Запоріжжі, на Львівщині, Житомирщині, Івано-Франківщині тощо.

На Радбезі Путін натякнув, що ранковий обстріл України – "помста за Кримський міст", вибухи на якому він назвав "терактом". Ба більше, диктатор наговорив, що Україна буцімто намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС.

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