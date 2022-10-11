У словах та діях Путін все менше нагадує себе самого на початку президентства у Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Експерт зазначив, що в путінському оточенні утверджуються такі політичні фігури, як Євгєній Прігожин та Рамзан Кадиров.
"Прігожин взагалі зробив собі публічну кар'єру за останні два місяці. Нині для російської політики це зірка, що сходить. Лише кілька відео вийшли й кілька інтерв'ю. Усі пам'ятають, як він читав свою промову перед зеками – вона була кращою, ніж промова Путіна. Путін так "запалював" на початку своєї кар'єри", – пояснив політтехнолог.
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За його словами, саме за допомогою такої риторики чинний глава Кремля виграв вибори у 2000-му та 2004-му роках.
Путін мав яскраві "блатні" приказки про "мочити у сортирі", яскраві образи тощо. А зараз Путін виступає як слабкий, що втратив свою колишню силу "самець", тому він більше і не говорить нічого цікавого. А тут вийшла нова сила в особі Прігожина, що крутіший за Путіна, який був у 2000-х роках. Він "складно співає", як кажуть на зоні,
– додав Шейтельман.
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Хто такий Євгєній Прігожин: що відомо
- Євгєній Прігожин (1961, Лєнінград) — російський олігарх і довірена особа глави кремля Владіміра Путіна, який контролює "мережу компаній", включаючи ПВК "Вагнера", "ольгінських тролів" тощо.
- Одна з компаній Прігожина займалася організацією харчування вищих осіб держави, завдяки чому він отримав у ЗМІ прізвисько "кухар Путіна".
- Станом на 2019 рік, його статки оцінювали у 14,6 мільярда рублів.
- З 2016 року перебуває під санкціями США, з 2020 року – під санкціями Євросоюзу та Великої Британії, з 2022 року – Австралії, Канади та Японії.
- У липні 2022 року Держдепартамент США оголосив нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про Прігожина та ще 12 співробітників "Агентства інтернет-досліджень" у зв'язку з втручанням у політичні та виборчі процеси в США.
- Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на "кухаря Путіна" вербує ув'язнених для участі у війні. Його зняли в одній із російських колоній.
- Російський журналіст Тимур Олевський вважає, що саме Прігожин особисто вербує ув'язнених. На його думку, за кожного зека "кухар Путіна" отримує гроші.
- Наприкінці вересня Прігожин вперше офіційно визнав, що з 2014 року володіє ПВК "Вагнера". До того він заперечував цю інформацію.
- У жовтні з'явилося відео, на якому Прігожин продовжує вербувати "зеків" на війну проти України, серед яких є ті, хто втратив кінцівки в бою.