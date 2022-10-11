У словах та діях Путін все менше нагадує себе самого на початку президентства у Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що в путінському оточенні утверджуються такі політичні фігури, як Євгєній Прігожин та Рамзан Кадиров.

"Прігожин взагалі зробив собі публічну кар'єру за останні два місяці. Нині для російської політики це зірка, що сходить. Лише кілька відео вийшли й кілька інтерв'ю. Усі пам'ятають, як він читав свою промову перед зеками – вона була кращою, ніж промова Путіна. Путін так "запалював" на початку своєї кар'єри", – пояснив політтехнолог.

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За його словами, саме за допомогою такої риторики чинний глава Кремля виграв вибори у 2000-му та 2004-му роках.

Путін мав яскраві "блатні" приказки про "мочити у сортирі", яскраві образи тощо. А зараз Путін виступає як слабкий, що втратив свою колишню силу "самець", тому він більше і не говорить нічого цікавого. А тут вийшла нова сила в особі Прігожина, що крутіший за Путіна, який був у 2000-х роках. Він "складно співає", як кажуть на зоні,

– додав Шейтельман.

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