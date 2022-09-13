Не потрібно казати, буцімто ніхто не знав, що росіяни та російська влада – це терористи за своєю сутністю. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Усі маски скинуті

Опозиціонер наполягає, що нинішнє керівництво кремля – це люди, які силою захопили владу, а нині терором її утримують та пропагують серед росіян терор у міжнародних відносинах.

Зараз просто настав момент, коли остаточно скинуті маски. Якщо раніше вони намагалися якось маневрувати, то тепер абсолютно зрозуміло, що імідж їхній – ніякий, нижче за плінтус,

– заявив Геннадій Гудков.

Він пригадав, що в президента США на підписі лежить документ про визнання росії державою-терористом, та висловив переконання, що його варто було б негайно підписати.

"Я завжди говорив, що зброя путіна – це зброя тероризму. Якщо в нього закінчуються ракети, то йому байдуже, оскільки ця зброя направлена не проти знищення військових, а проти знищення всіх людей, зокрема й цивільних", – переконаний російський опозиціонер.

Він переконаний, що владімір путін – абсолютний цинік, людина, позбавлена будь-якою емпатії, сумління, принципів, моралі, чесності.

Це людина, яка позбавила себе всього людського. Це не людина на чолі країни – це якесь диття пекла, справжній дракон, позбавлений усіх людських почуттів. Ним керує лише одне – звірине бажання зберегти власні владу та життя,

– заявив Гудков.

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Єдина мета путіна

Російський опозиціонер переконаний, що всі дії владіміра путіна направлені на одну мету – щоб українці через страх погодилися на будь-який мир з росією.

На це увесь розрахунок, адже він розуміє, що війну він програв. Він розуміє, що у військовому плані зараз він вже практично нічого зробити не може,

– переконаний Геннадій Гудков.

Тому він сподівається, що українці почнуть вимагати в Зеленського підписати будь-який "мир" з росією, аби тільки швидше закінчились ракетні удари.