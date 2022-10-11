В словах и действиях Путин все меньше напоминает себя самого в начале президентства в России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что в путинском окружении утверждаются такие политические фигуры, как Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.
"Пригожин вообще сделал себе публичную карьеру за последние два месяца. Сейчас для российской политики это восходящая звезда. Лишь несколько видео вышли и несколько интервью. Все помнят, как он читал свою речь перед зэками – она была лучшей, чем речь Путина. Путин так "зажигал" в начале своей карьеры", – объяснил политтехнолог.
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По его словам, именно с помощью такой риторики действующий глава Кремля выиграл выборы в 2000 и 2004 годах.
Путин имел яркие "блатные" поговорки о "мочить в сортире", яркие образы и т.д. А сейчас Путин выступает как слабый, потерявший свою прежнюю силу "самец", поэтому он больше и не говорит ничего интересного. А тут вышла новая сила в лице Пригожина, который круче Путина, который был в 2000-х годах. Он "складно поет", как говорят на зоне,
– добавил Шейтельман.
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Кто такой Евгений Пригожин: что известно
- Евгений Пригожин (1961, Ленинград) — российский олигарх и доверенное лицо главы кремля Владимира Путина, контролирующего "сеть компаний", включая ЧВК "Вагнера", "ольгинских троллей" и т.д.
- Одна из компаний Пригожина занималась организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище "повар Путина".
- По состоянию на 2019 год, его состояние оценивалось в 14,6 миллиарда рублей.
- С 2016 года находится под санкциями США, с 2020 года – под санкциями Евросоюза и Великобритании, с 2022 года – Австралии, Канады и Японии.
- В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о Пригожине и еще 12 сотрудниках "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.
- Недавно в сети появилось видео, на котором человек, похожий на "повара Путина", вербует заключенных для участия в войне. Его сняли в одной из русских колоний.
- Российский журналист Тимур Олевский считает, что именно Пригожин лично вербует заключенных. По его мнению, за каждого зека "повар Путина" получает деньги.
- В конце сентября Пригожин впервые официально признал, что с 2014 года владеет ЧВК "Вагнера". До этого он отрицал эту информацию.
- В октябре появилось видео, на котором Пригожин продолжает вербовать "зеков" на войну против Украины, среди которых есть те, которые потеряли конечности в бою.