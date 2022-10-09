Нещодавно Пригожин підтвердив, що володіє ПВК "Вагнера", повідомляє 24 канал. Ба більше, його єдиний син буцімто теж там служить і наразі перебуває у гарячій точці.

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Пригожин вербує в ПВК окупантів, які втратили кінцівки

У мережі з'явилося відео, на якому людина, дуже схожа на Пригожина, вербує колишніх в'язнів. Вони брали участь у бойових діях в Україні, втратили кінцівки та отримали помилування. Відсутність рук та ніг не заважає окупантам хотіти повернутися на війну.

Тому вони не проти знову вступити у ПВК. Пригожину такий вибір колишніх "зеків" подобається. Проте він все ж згадав про протезування.

З ПВК можна виїхати лише на пенсію за старістю, або в цинковій труні. Інші всі повертаються,

– заявив Пригожин.

Дивіться відео, як вербують "зеків" у ПВК "Вагнера":

Чоловіки на відео кажуть, що після поранення їх помістили у нормальні умови та навіть годують. На війну вони хочуть повернутися, бо їм нічого втрачати.

Один помилуваних "зеків" розповів, що він перебував у в'язниці 10 років перед тим, як піти на війну проти українців. Окупант повинен був відсидіти ще 13 років. Тобто він скоїв тяжкий злочин. За словами росіянина, він взяв приклад з батька, який теж злочинець.

Однак Пригожин називає загарбників "героями війни, які раніше були порушниками". Також він згадав про громадян Росії, які вирішили втекти від часткової мобілізації. Мовляв, "зеки" з ПВК – відважні чоловіки, яки виконали свій обов'язок перед державою, якій з дитинства було на них все одно.

Зверніть увагу! Пригожин вербує ув'язнених у ПВК та отримує за них гроші. Серед багатьох вагнерівців, яких завербували для війни в Україні, є чимало вбивць, яких раніше засудили до 15 – 20 років в'язниці. Їхній мінімальний вік – 20 років.

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