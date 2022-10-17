Однак словам глави держави-агресорки вірити не варто. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Чому Путін припиняє мобілізацію

Перша версія, яку висувають західні експерти, полягає у тому, що Путін не має бюрократичних можливостей для проведення мобілізації. Друга версія – диктатор хоче заспокоїти суспільство, яке серйозно невдоволене мобілізаційними заходами. Проте заявам російського вождя, як і йому самому, вірити не варто.

Слова Путіна потрібно ділити на десять. Я думаю, що мобілізація буде продовжуватися, але матиме більш-менш приховану форму,

– припускає Попович.

Згадаймо, що спершу мовилося про 1 мільйон призовників. "Тому я не поспішав би радіти, що мобілізацію припинено", – підкреслив він.

Процес можуть налагодити

Цілком можливо, що на першій хвилі мобілізації росіяни тренувалися. Можливо, з часом вони отримають досвід, врахують помилки та налагодять процес.

"Є імовірність того, що наступні хвилі мобілізації триватимуть більш чітко, точно й організовано", – вважає Попович.

Однак в російської армії існують й інші проблеми, які пов'язані з постачанням, логістикою та забезпеченням. Ці питання неможливо вирішити організацією мобілізаційного процесу.

Сама мобілізація може проводитися доволі рівно. А інше питання – як цих людей забезпечити, як їм надати зброю, як їх екіпірувати, як їх навчити та відправити на фронт,

– наголосив військовий оглядач.

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