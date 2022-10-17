За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, найближчим часом депутати Держдуми збираються звернутися до Путіна із проханням оголосити не часткову, а загальну мобілізацію. У такий спосіб бункерний цар збирається зняти з себе відповідальність за подібний непопулярний крок.

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Тим не менш, кількісно підтримувати своє військо особовим складом за рахунок часткової мобілізації, а також створювати нові армійські підрозділи, як виявилося, військкомати та силовики не можуть. Тому Кремлю потрібно терміново якось вирішувати цю проблему.

Військове керівництво переоцінило свої можливості

За понад 3 тижні проведення так званої часткової мобілізації, аналізуючи ситуацію на фронті, російське командування зрозуміло, що впоратися із завданням не зможе.

Перші загони "чмобіків" масово відправили на війну, але вони були розбиті, здалися в полон чи дезертували. Через те, що загроза втрати важливих для Москви позицій знову посилилася, російське керівництво знову перекинуло в зону бойових дій мобілізованих.

Через те, що загроза втрати важливих для Москви позицій знову посилилася, російське керівництво знову перекинуло в зону бойових дій мобілізованих. Постійна необхідність завезення свіжого "гарматного м'яса" призвела до того, що Росія втратила здатність створювати нові батальйони та ретельно їх готувати до участі у війні.

Оскільки ж у російському генштабі існує план відновлення боєздатності свого війська та підготовки до весни хоча кількасот тисяч окупантів, регулярні закидання резервів на фронт ставлять на такому завданні ньому хрест.

При цьому мобілізовувати чоловіків без рейдів військкоматам стає дедалі складніше – ті, хто був не проти відправитися вбивати, вже поїхали на війну. Інші ж громадяни не зовсім згодні з ідеєю, що саме їм треба поїхати та загинути в Україні. Вони пручаються мобілізації, ігнорують повістки чи змінюють місце свого проживання.

Через це російській владі й довелося суттєво посилити всі заходи з мобілізації, відправити на вулиці Москви та Санкт-Петербурга рейдові загони поліції, виписувати повістки у метро, ресторанах та торгових центрах.

Оскільки геть не кожен, хто отримав виклик до військкомату, туди приходить, а велика кількість призовників відкуповуються, – воєнкоми не можуть виконати всі плани з мобілізації. Саме тому Путін хоче перевести цей захід з часткового на загальний. Фактично у Кремлі змінили оцінку своїх можливостей із залучення звичайних "Ваньок" у війну, адже їм треба набагато більше людей, ніж вони можуть набрати у "лояльний" спосіб. Через це Москва й хоче оголосити загальну мобілізацію, аби вже жоден з чоловіків не міг із легкістю уникнути участі у бойових діях.

Крім того, російські спецслужбісти на догоду Путіну переписали свої звіти щодо оцінки ставлення людей до загальної мобілізації. Якщо раніше ФСБшники стверджували, що тотальний призов населення може призвести до зниження рейтингів та масового невдоволення, то зараз вони переконують, що ніяких бунтів не буде. Мовляв, відправлені на забій у першу та чималу хвилю мобілізації по-рабськи прийняли свою долю та навіть купували собі все необхідне для участі у бойових діях. То ж інші росіяни, на думку ФСБ, сприйматимуть рішення влади у такий самий спосіб.

Росія не може платити компенсації за загиблих

Також представники російської влади збираються домогтися від Путіна скасування виплат пораненим та сім'ям загиблих. Бо лише за 65 тисяч "двохсотих" загарбників Кремль має виплатити їх родинам 455 мільярдів рублів. Звісно, більшість втрат російський уряд ніколи не визнає, однак загальна сума "гробових" все одно є захмарною для бюджету. Якщо ж враховувати ще компенсації важко травмованим, гроші на утримання орди, боєкомплект, пальне та інші витрати, Росія не може підтримувати війну економічно. Тим паче, що втрати серед "чмобіків" будуть зростати пропорціонально їх перекиданню на фронт.

То ж так чи інакше, країна-агресорка буде змушена у черговий раз обманути своїх громадян та припинити платити їм за травми та загибель. Ймовірно, це не оголошуватимуть офіційно, а скасування компенсацій буде поступовим. Однак іншого виходу у Путіна та його оточення просто нема. Їм набагато простіше залишити свій народ без грошей, аніж визнати свою поразку та згорнути проєкт зі знищення України.