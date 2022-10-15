За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, оголошення про початок другої хвилі мобілізації у Курській та Ростовській областях пов'язані саме з тим, що російському керівництву все ще критично не вистачає "гарматного м'яса". Через те, що перші загони "чмобіків" вже опинилися у полоні або загинули, для утримання фронту російському генштабу постійно доводиться перекидати на передову нові угруповання.

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При цьому потреба у проведенні мобілізації для створення додаткових підрозділів через постійні втрати лише зростає. Адже ті резерви, які Росія накопичувала для створення нових БТГ та більш-менш адекватного навчання, доводиться кидати на забій "з коліс".

Повістки розсилають у рахунках за комуналку

Після проведення першої та достатньо великої хвилі мобілізації путінське командування збиралося зменшити масштаби набору до війська. Однак за майже місяць військкомати не змогли набрати заплановану кількість людей.

Відмова від проведення мобілізації у Чечні, неофіційна її зупинка у Дагестані, а також чимала кількість ухилянтів у Москві та Санкт-Петербурзі призвели до того, що у міноборони Росії повністю не виконали навіть першочергове завдання зі швидкого набору 300 тисяч осіб.

Оскільки у великих та відносно заможних містах бажаючих змінити затишний офіс на холодний окоп було не дуже багато, а на фронт воєнкоми відправляли геть усіх, у російській столиці та на малій батьківщині бункерного царя стрімко збільшилася кількість студентів.

Чоловіки призовного віку швидко почали купувати собі місця у вишах, аби отримати відстрочку від призову. Саме у такий спосіб, як виявилося, росіяни можуть відкосити від мобілізації, бо будь-які довідки про хвороби чи наявність інвалідності не діють ніяких гарантій того, що людину не відправлять на фронт.

Медкомісію представники "другої армії світу" не проходять взагалі, адже Путін підписав наказ про визнання даних попередніх оглядів актуальними. Тобто, якщо чоловіка визнали придатним для служби у 2000-му, на підставі цього він буде придатним і у 2022-му.

Крім того, багато росіян так чи інакше ігнорують повістки, адже хочуть і далі дивитися за війною в телевізорі. До того ж всі, хто цікавиться інформацією, розуміють, що ніякого реального покарання за ухиляння від мобілізації від режиму не буде. Бо до масових посадок Путін ще не готовий.

Тим не менше, Кремлю потрібно постійно набирати "гарматне м'ясо", навіть попри непопулярність мобілізації серед населення. Аби збільшити розповсюдження повісток у Москві та Санкт-Петербурзі почали прикріпляти виклики до військкоматів до рахунків за комуналку, а також проводити масові рейди.

Оскільки ж у багатьох республіках план не було виконано, воєнні злочинці прийняли рішення посилити заходи з набору у тих регіонах, де мобілізація не була проваленою. То ж у Ростовській, Курській, Воронезькій, Саратовській та інших областях проводитимуть більше рейдів у ресторанах та на вулицях. Бо середня тривалість життя частково мобілізованого після отримання повістки та появи його у військкоматі – 10 днів. За цей час більшість "чмобіків" встигають пройти збори без підготовки, вирушити на фронт та загинути.

Повістки отримують навіть іноземці

Через нестачу "гарматного м'яса" та відсутність великої кількості готових воювати російська влада вирішила остаточно наплювати на закон та почати мобілізовувати громадян інших держав, які живуть у Росії. Так, всередині жовтня злочинці з військкоматів масово надіслали повістки мешканцям Москви, які ніколи не мали паспортів із двоголовою куркою.

На що розраховують росіяни, намагаючись мобілізувати громадян Узбекистану, Казахстану, Кигризстану та інших країн, зрозуміти важко. Адже іноземці взагалі не підлягають навіть постановки на військовий облік, тому можуть із легкістю ігнорувати всі виклики. Втім, судячи з усього, у Путіна вирішили набирати на війну взагалі будь-кого, хто лише з'явиться на порозі військкомату та сподіваються, що по повістці туди прибуде хоча б 1% людей, які її отримали. А про законність надсилання подібних повісток та примусу іноземців воювати проти України ніхто у Кремлі не піклується.