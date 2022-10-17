По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в ближайшее время депутаты Госдумы собираются обратиться к Путину с просьбой объявить не частичную, а всеобщую мобилизацию. Таким образом, бункерный царь собирается снять с себя ответственность за подобный непопулярный шаг.

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Тем не менее, количественно поддерживать свое войско личным составом за счет частичной мобилизации, а также создавать новые армейские подразделения, как оказалось, военкоматы и силовики не могут. Поэтому Кремлю нужно срочно как-то решать эту проблему.

Военное руководство переоценило свои возможности

За более чем 3 недели проведения так называемой частичной мобилизации, анализируя ситуацию на фронте, российское командование понятно, что справиться с задачей не сможет.

Первые отряды "чмобиков" массово отправили на войну, но они были разбиты, сдались в плен или дезертированы. Из-за того, что угроза потери важных для Москвы позиций снова усилилась, российское руководство снова перебросило в зону мобилизованных боевых действий.

Из-за того, что угроза потери важных для Москвы позиций снова усилилась, российское руководство снова перебросило в зону мобилизованных боевых действий. Постоянная необходимость ввоза свежего "пушечного мяса" привела к тому, что Россия потеряла способность создавать новые батальоны и тщательно их готовить к участию в войне.

Поскольку же в русском генштабе существует план восстановления боеспособности своего войска и подготовки к весне хотя бы несколько тысяч оккупантов, регулярные забросы резервов на фронт ставят на такой задаче в нем крест.

При этом мобилизовывать мужчин без рейдов военкоматам становится все сложнее – те, кто не прочь отправиться убивать, уже уехали на войну. Другие граждане не совсем согласны с идеей, что именно им нужно поехать и погибнуть в Украине. Они сопротивляются мобилизации, игнорируют повестки или меняют место своего обитания.

Поэтому российским властям и пришлось существенно усилить все меры по мобилизации, отправить на улицы Москвы и Санкт-Петербурга рейдовые отряды полиции, выписывать повестки в метро, ресторанах и торговых центрах.

Поскольку не каждый, кто получил вызов в военкомат, туда приходит, а большое количество призывников откупаются. Военкомы не могут выполнить все планы по мобилизации. Именно поэтому Путин хочет перевести это мероприятие с частичного на всеобщее. Фактически в Кремле изменили оценку своих возможностей по привлечению обычных "Ванек" в войну, ведь им нужно гораздо больше людей, чем они могут набрать "лояльным" способом. Поэтому Москва и хочет объявить общую мобилизацию, чтобы уже ни один из мужчин не мог с легкостью избежать участия в боевых действиях.

Кроме того, российские спецслужбы в угоду Путину переписали свои отчеты по оценке отношения людей к всеобщей мобилизации. Если раньше ФСБшники утверждали, что тотальный призыв населения может привести к снижению рейтингов и массовому недовольству, то сейчас они утверждают, что никаких бунтов не будет. Мол, отправленные на убой в первую и немалую волну мобилизации по-рабски приняли свою судьбу и даже покупали себе все необходимое для участия в боевых действиях. Так что другие россияне, по мнению ФСБ, будут воспринимать решение власти таким же образом.

Россия не может платить компенсации за погибших

Также представители российских властей собираются добиться от Путина отмены выплат раненым и семьям погибших. Ибо только за 65 тысяч "двухсотых" захватчиков Кремль должен выплатить их семьям 455 миллиардов рублей. Конечно, большинство потерь российское правительство никогда не признает, однако общая сумма "гробовых" все равно заоблачна для бюджета. Если же учитывать еще компенсации тяжело травмированным, деньги на содержание орды, боекомплект, горючее и другие расходы, Россия не может поддерживать войну экономически. Тем более, что потери среди "чмобиков" будут расти пропорционально их опрокидыванию на фронт.

Так или иначе, страна-агрессор будет вынуждена в очередной раз обмануть своих граждан и прекратить платить им за травмы и гибель. Вероятно, это не будут объявлять официально, а отмена компенсаций будет постепенной. Однако другого выхода у Путина и его окружения просто нет. Им гораздо проще оставить свой народ без денег, чем признать свое поражение и свернуть проект по уничтожению Украины.