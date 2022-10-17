Однако словам главы государства-агрессорки верить не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.
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Почему Путин прекращает мобилизацию
Первая версия, которую выдвигают западные эксперты, состоит в том, что у Путина нет бюрократических возможностей для проведения мобилизации. Вторая версия – диктатор хочет успокоить общество, серьезно недовольное мобилизационными мерами. Однако заявлениям российского вождя, как и ему самому, верить не стоит.
Слова Путина нужно делить на десять. Я думаю, что мобилизация будет продолжаться, но будет иметь более-менее скрытую форму,
– предполагает Попович.
Вспомним, что сначала говорилось об 1 миллионе призывников. "Поэтому я бы не спешил радоваться, что мобилизация прекращена", – подчеркнул он.
Процессы могут быть налажены
Вполне возможно, что на первой волне мобилизации россияне тренировались. Возможно, со временем они получат опыт, учтут ошибки и наладят процесс.
"Есть вероятность того, что следующие волны мобилизации будут продолжаться более четко, точно и организованно", – считает Попович.
Однако в русской армии существуют и другие проблемы, связанные со снабжением, логистикой и обеспечением. Эти вопросы нереально решить организацией мобилизационного процесса.
Сама мобилизация может производиться довольно ровно. А другой вопрос – как этих людей обеспечить, как им предоставить оружие, как их экипировать, как их научить и отправить на фронт.
– подчеркнул военный обозреватель.
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Частичная мобилизация в России: последние новости
- Российских "мобиков" в Украине ждет лишь верная смерть. Путин сообщил, что на войну уже отправили 16 тысяч мобилизованных россиян. По данным Генштаба ВСУ уничтожили 400 оккупантов 14 октября, 500 – 13 октября. Так, ежедневно на фронте гибнет 40 мобилизованных, а за неделю – 300 военных государства-агрессора.
- Призывники осознают неизбежность своей смерти, поэтому не хотят ехать в Украину. Специально для них 18 сентября была создана горячая линия "Хочу жить", позвонив на которую они могли сдаться в плен. Меньше чем за месяц от россиян поступило более 2,5 тысячи звонков. Не удивительно, что Путин решил заблокировать ресурс, чтобы у россиян не было возможности спасти себе жизнь.
- Мобилизованные, которые не хотят стать "пушечным мясом", начали поджигать военкоматы и даже нападать на комиссаров. Российские СМИ утверждают, что для того, чтобы предотвратить подобные случаи, государство-агрессор решило усилить охрану в воинских частях.
- Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что мобилизованные никак не зарекомендовали себя в боевых действиях. Зато у них неплохо получается умирать или попадать в плен к ВСУ. К счастью, наступление "мобикам" не под силу.
- Призывники умудряются погибать даже не добравшись до Украины Так, на полигоне Белгородской области произошла массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 11 мобилизованных.