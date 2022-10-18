Як зазначають аналітики з Інституту з вивчення війни, про завершення часткової мобілізації у Москві повідомили 17 жовтня. Відповідні заяви пролунали від офіційних осіб.

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Мобілізація триватиме, але прихована

Як запевнив мер Москви Сєргєй Собянін, мобілізаційні пункти у Москві зачинилися 17 жовтня. Укладачі звіту припускають, що на цьому він зробив акцент, щоб мінімізувати критику з боку москвичів. Адже вони вже почали обурюватися тим, як саме проводять так звану часткову мобілізацію.

Він спробував заспокоїти чоловіків у Москві заявою, що неоформлені повістки більше не діють, себто анульовані. Відтак ті, на кого подані неопрацьовані запрошення до військкомату, не зобов'язані проходити всю процедуру мобілізації. Таким чином він відреагував на хвилю невдоволення, пов'язану з активним врученням документів минулими вихідними. Їх комісари видавали на вулицях, у квартирах і гуртожитках.

Але є одне "але": сайт російського уряду чітко зазначає, що рішення про скасування часткової мобілізації озвучує лише Путін. Відтак, заява Собяніна не має юридичної сили. Тож це лише чергова спроба заробити собі балів перед майбутніми виборами та заручитися підтримкою місцевих мешканців.

У Москві продовжать приховану мобілізацію

На думку укладачів звіту Інституту з вивчення війни, часткова мобілізація у Москві, ймовірно, продовжиться. Але відбуватиметься вона приховано, щоб не розбурхувати місцеве населення. Як зазначає правозахисник з Росії, москвичі надалі отримуватимуть повістки. А все тому, що мобілізаційну квоту столиця не виконала. Втім, полювання на чоловіків на вулицях, швидше за все, закінчиться.

Водночас телеграм-канали повідомляють про оголошення, які розклеювали співробітники військкоматів у багатоквартирних будинках. У них йшлося про виклики до пунктів зборів. Цікаво, що відповідні заклики з'явилися за кілька годин після заяви Собяніна.

Як зазначають військові блогери, у Москві вдалося сформувати три добровольчі полки. Цікаво, що раніше чиновники столиці Росії заперечували, що у місті створюють добровольчі підрозділи. Водночас, припускають укладачі звіту, все більше москвичів можуть змусити служити саме у добровольчих батальйонах. І на них очікуватиме ще більша хвиля критики, якщо про це стане відомо.

Нагадаємо, що напередодні Росія заблокувала сайт "Хочу жить". Але це аж ніяк не вплинуло на кількість "мобіків", які хочуть здатися у полон. Якщо вони не хочуть перетворитися на гарматне м'ясо, то мають звернутися за цими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84 (цілодобово).

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