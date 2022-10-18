В Институте изучения войны предположили, что высшее российское руководство имеет целью убрать "нежелательных лиц" в правительстве посредством мобилизации. Речь идет о том, чтобы отменить отсрочку парламентариям.

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Отправить "неугодных" на фронт – таков план

Дело в том, что партия "Справедливая Россия" представила в Госдуму интересный законопроект. Ее представители предложили отменить мобилизационные отсрочки для российских чиновников.

Кроме того, согласно этому проекту Кремль сможет призывать в службу силовиков. Речь идет о правоохранителях Росгвардии, Федеральной службе безопасности России (ФСБ), военной прокуратуре и Следственном комитете.

Эта инициатива свидетельствует, что руководство рассматривает свою службу безопасности как потенциальное "пушечное мясо". Если законопроект поддержат, то Кремль сможет отправлять на фронт сенаторов, депутатов и силовиков.

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Прекращение или переход в подполье: будет ли скрытая мобилизация

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что повестки в российской столице уже не действительны. Все потому, что в России прекращается частичная мобилизация.

Политтехнолог Михаил Шейтельман утверждает, что, скорее всего, приостановили только в Москве и самых больших городах. По его словам, Кремль и дальше будет отправлять на фронт жителей российских сел и "глубинок".

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