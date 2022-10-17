В мобилизационном пункте на Зубовском бульваре Москвы вдруг заявили, что все повестки аннулированы. Соответствующие видео распространяют российские СМИ.

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В Москве якобы завершили мобилизацию

В столице государства-агрессора призывникам сообщили, что они могут убираться из мобилизационного пункта вон. Мол, мобилизация приостановлена, а повестки аннулированы. Интересно, что и сами призывники не верили своим ушам.

Завершена ли мобилизация в Москве вообще? – В Москве да, все закрыли. Собянин (городской голова Москвы – 24 канал) отбой дал,

– отметили россияне.

Мэр Москвы заявил, что задачу по частичной мобилизации в российской столице якобы выполнили в полном объеме. Об этом пишут вражеские СМИ.

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В Москве завершили мобилизацию: смотрите видео

Путин заявил о завершении мобилизации: что известно

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация почти завершена. Но добавил, что якобы ничего дополнительно проводить не планируют. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.

В ISW предположили, что российскому диктатору, вероятно, нужно приостановить или прекратить частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва.

Также аналитики отметили, что Путин может планировать, чтобы мобилизованные "закрывали пробелы" на передовой достаточно долго. Все для того, чтобы осенние призывники успели пройти подготовку и сформировать дополнительные подразделения. В частности, для улучшения боевой мощи России в 2023 году.

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