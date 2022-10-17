Так, у мобілізаційному пункті на Зубівському бульварі Москви раптом заявили, що всі повістки анульовані. Відповідні відео поширюють російські ЗМІ.

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У Москві нібито завершили мобілізацію

У столиці держави-агресорки призовникам повідомили, що вони можуть йти з мобілізаційного пункту геть. Мовляв, мобілізація припинена, а повістки анульовані. Цікаво, що і самі призовники не вірили своїм вухам.

Завершена мобілізація в Москві взагалі? – В Москві так, все закрили. Собянін (міський голова Москви – 24 канал) відбій дав,

– зазначили росіяни.

Мер Москви заявив, що завдання щодо "часткової мобілізації" в російській столиці нібито виконали у повному обсязі. Про це пишуть ворожі ЗМІ.

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У Москві завершили мобілізацію: дивіться відео

Путін заявив про завершення мобілізації: що відомо

14 жовтня Владімір Путін заявив, що часткова мобілізація майже завершена. Та додав, що нібито нічого додатково проводити не планують. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

В ISW припустили, що російському диктатору, ймовірно, потрібно призупинити або припинити часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову.

Також аналітики зазначили, що Путін може планувати, аби мобілізовані "закривали прогалини" на передовій достатньо довго. Усе для того, щоб осінні призовники встигли пройти підготовку та сформувати додаткові підрозділи. Зокрема, для покращення бойової потужності Росії у 2023 році.

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