У Інституті вивчення війни припустили, що вище російське керівництво має на меті прибрати "небажаних осіб" в уряді за допомогою мобілізації. Мовиться про те, щоб скасувати відстрочку парламентарям.

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Відправити "неугодних" на фронт – такий план

Річ у тім, що партія "Справедлива Росія" подала у Держдуму цікавий законопроєкт. Її представники запропонували скасувати мобілізаційні відстрочки для російських чиновників.

Крім того, згідно з цим проєктом, Кремль зможе призивати до служби силовиків. Мовиться про правоохоронців Росгвардії, Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), військової прокуратури та Слідчого комітету.

Ця ініціатива свідчить, що керівництво розглядає свою службу безпеки, як потенційне "гарматне м'ясо". Якщо законопроєкт підтримають, то Кремль зможе відправляти на фронт сенаторів, депутатів та силовиків.

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Припинення чи перехід у підпілля: чи буде прихована мобілізація

Мер Москви Сєргєй Собянін нещодавно повідомив, що повістки в російській столиці вже не дійсні. Усе тому, що нібито у Росії припиняється часткова мобілізація.

Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що, скоріш за все, мобілізацію призупинили лише у Москві та найбільших містах. За його словами, Кремль й надалі відправлятиме на фронт жителів російських сіл та "глубінок".

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