Соответствующие заявления сделал Патрик Райдер – представитель Пентагона – во время брифинга. Он отметил, что видел сообщения в СМИ о поставках ракет и еще большего количества дронов.

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Сейчас у меня нет никакой информации, подтверждающей это,

– заявил Райдер.

СМИ сообщили о новом соглашении между Ираном и Россией

СМИ сообщили, что 6 октября Россия и Иран подписали новое соглашение. Об этом якобы сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломатов.

Один из дипломатов заявил, что россияне попросили у Ирана больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью. В частности, речь идет о ракетах Fateh и Zolfaghar.

Зеленский заявил, что россияне "пошли на поклон в Тегеран"

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 18 октября заметил: то, что Россия обратилась за помощью к Ирану, стратегически ей никак не поможет. Страна-оккупант уже находится на траектории проигрыша.

Зеленский подчеркнул: "сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства".

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