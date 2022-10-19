Експерти зауважили, що таким чином Іран сприяє продовженню війни Росії проти України. При цьому іранські дроні використовуються росіянами не на полі бою, а проти мирних українців.

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Іранські інструктори навчають росіян в Криму

Зауважимо, що про те, що росіяни привезли іранських інструкторів на окуповані території, повідомлялось ще тиждень тому. Вони перебувають не лише у тимчасово окупованому Криму, а й на Херсонщині. За наявною інформацією, вони контролюють запуск шахідів по українських містах, зокрема по Півдню.

Нині схожу інформацію повідомили в Інституті вивчення війни.

Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити,

– написали в ISW.

Фахівці наголосили, що переважно російські війська використовують іранські дрони задля терористичного впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою. З середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні.

Україна розриває дипломатичні стосунки з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном. Адже їхні дрони завдали численних руйнувань цивільній інфраструктурі та принесли українському народу смерті й страждання. Крім цього, ситуація стає напруженішою через повідомлення, що Іран продовжить постачання зброї Росії.

У вересні Україна понизила рівень дипломатичних відносин з Іраном до мінімального. Дмитро Кулеба зауважив, що це той рівень, за яким залишається лише розрив дипломатичних відносин.

Україна не продовжила акредитацію іранського посла та зменшила кількість працівників в іранському посольстві до кількох осіб. Міністр закордонних справ вніс на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

На засіданні міністрів Євросоюзу 17 жовтня Кулеба закликав запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.

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