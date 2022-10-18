Натомість ця ситуація викриває та підтверджує висновки багатьох військових аналітиків, щодо того, що Росія наразі стикнулася з потужним дефіцитом озброєнь і намагається усіма силами поповнити запаси через своїх "друзів по світовій ізоляції".

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Що відомо про нові іранські постачання

Видання The Washington Post, із посиланням на офіційних осіб зі служби безпеки США, повідомило, що Іран таємно домовився з Росією про постачання не лише ударних дронів, відомих в Україні як "шахіди". На цей раз мовиться про передачу Кремлю іранських балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar класу "земля – земля", які здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

За даними джерел видання, іранські оборонні підприємства вже отримали відповідне замовлення. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком постачання Росії балістичних ракет від початку повномасштабного вторгнення.



Іранські балістичні ракети Fateh-110 / Iranian ministry of defence



Іранський комплекс Zolfaghar / фото AP / Vahid Salemi

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни зауважує, що Росія домовилася про постачання нової партії дронів-камікадзе. На цей раз Іран погодився передати моделі Arash-2 – більш сучасні та технологічніші за "шахіди". Однак в ISW сумніваються, що Росія зможе використовувати їх ефективніше, ніж "шахіди". Проте сам факт подібних постачань вказує на суттєве підсилення підтримки Росії у цій війні з боку Ірану.

Чи може це переломити ситуацію на фронті

Деталі контрактів з Росією наразі невідомі. Тобто іранський ВПК отримав замовлення, однак поки немає інформації щодо того, які саме ракети та дрони поставлять Росії. Це будуть нові одиниці, саме з конвеєра, що суттєво затягне процес поставок, чи Іран передасть частину власних запасів, згодом поповнюючи їх з нещодавно виготовлених?

При цьому, останні розробки іранського ВПК дійсно мають високі показники ефективності. Ракети, які планує отримати Росія достатньо точні та потужні, і можуть спричинити багато проблем, якщо Кремль почне їх активно використовувати.

Однак, так чи інакше, враховуючи стиль ведення війни з боку Росії, нові постачання будуть здебільшого використовуватися для ударів по мирних цілях. Постійні атаки "шахідів" на українські міста цьому підтвердження. Тож можна зробити висновок, що нові ракети не стільки несуть загрозу ситуації на фронті, скільки ставлять під удар мирне населення та цивільну інфраструктуру України.

Важливо! У МЗС України офіційно назвали Іран співучасником агресії Росії. Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном.

Чому Іран не визнає передачу зброї Росії

Серед експертів побутує думка, що Іран всього лише займає вільну нішу. Враховуючи колосальні обмеження на торгівлю з Росією, особливо товарами військового призначення, на цьому ринку повністю відсутня будь-яка конкуренція.

При цьому, Іран абсолютно не переймається через економічні санкції з боку Заходу, адже ця країна вже має велику кількість обмежень та фактично ізольована від світу десятки років. Тому подібна взаємодія між "країнами-вигнанцями" є цілком природньою.

Однак Тегеран розуміє, що велика кількість цих дронів та ракет буде використана для терору мирного населення України, а з такими репутаційними збитками не готовий миритися навіть режим в Тегерані, тому і зберігають показовий нейтралітет.

Додатковою метою заперечувати ці постачання, може стати реакція Ізраїлю, при цьому направлена проти Ірану та Росії одночасно. Іран може отримати більшу активізацію Ізраїлю в регіоні та чергове загострення у Секторі Гази, куди зазвичай Тегеран поставляє свої ракети для підтримки місцевого угрупування ХАМАС. Очевидно, що в Ірані не такі великі потужності його ВПК, щоб рівноцінно забезпечувати ракетами Росію та свої проксі-сили в близькосхідному регіоні.

Водночас Кремль може втратити більш-менш нейтральну позицію Ізраїлю, який може розпочати забезпечувати Україну системами ППО та зброєю. Саме тому, заперечення щодо ірансько-російських контрактів на зброю лунають в унісон як з Тегерану, так і з Москви.

В України стало більше аргументів, щодо посилення ППО

Повідомлення про підтримку Росії з боку Ірану дає Україні можливість активніше просувати ідею, щодо необхідності посилення наших сил ППО.

Все гучніше лунають заклики до Ізраїлю, нарешті, скинути цей сумнівний нейтралітет і напряму долучитися до підтримки України, особливо у частині систем протиповітряної оборони, яка дуже добре зарекомендувала себе проти масштабних ракетних обстрілів з боку Сектора Гази.

При цьому Україна може з подвійною силою наполягати на передачі нам далекобійних ракет ATACMS, які б встановили паритет у далекобійному озброєнні з Росією та зменшили загрозу ракетних обстрілів цивільної інфраструктури та населення України.

Санкції проти Росії діють, постачання Ірану це доводять

Американська розвідка впевнена, що подібні звернення Росії по допомогу до таких країн як Іран та КНДР, свідчать про дієвість запроваджених проти Москви санкцій.

Росія більше не може отримати західну електроніку та технології для підтримки власної військової промисловості. На початку війни, Росія стрімко витрачала свій арсенал, розраховуючи на швидку капітуляцію України. Однак на 8 місяці війни арсенал Росії вичерпався, а поповнити його власноруч стало неможливо через санкції.

При цьому, Москва не інвестувала у розробку бойових БПЛА, як це робили західні країни, обмежуючись лише розвідними, не бойовими дронами, а в умовах сучасної війни, такі види озброєння виявилися вкрай ефективними, через що Кремлю довелося швидко надолужити цей напрямок через Іран.

Політична криза в Ірані може зірвати плани Кремля

Іран раптово стикнувся з жорсткими й масштабними протестами всередині країни. Бійки на вулицях, збройні сутички з поліцією та масове невдоволення ісламською диктатурою серед усіх верств населення, може врешті обірвати постачання до Росії.

Іранська влада наразі заявляє, що протести вже придушені та загалом не мають такого масштабного залучення суспільства, проте безліч відео та повідомлень, які пробиваються крізь інформаційну блокаду Ірану свідчать про інше.

Протести набирають обертів та вже з'являються повідомлення про намагання протестувальників звільнити політв'язнів, які й можуть стати рушійною силою цієї революції. Однак, через брак інформації та заборону на діяльність іноземних ЗМІ, важко оцінити реальну ситуацію на місцях.

Якщо Іран все ж зіткнеться з жорсткою політичною нестабільністю всередині країни, навряд чи йому буде до проблем Росії, а зброя буде необхідна для захисту власної країни, якщо цими внутрішніми проблемами вирішать скористатися вороги Ірану ззовні.

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