В то же время эта ситуация разоблачает и подтверждает выводы многих военных аналитиков относительно того, что Россия сейчас столкнулась с мощным дефицитом вооружений и пытается всеми силами пополнить запасы через своих "друзей по мировой изоляции".

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Что известно о новых иранских поставках

Издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц из службы безопасности США сообщило, что Иран тайно договорился с Россией о поставках не только ударных дронов, известных в Украине как "шахиды". В этот раз говорится о передаче Кремлю иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля – земля", которые способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

По данным источников, иранские оборонные предприятия уже получили соответствующий заказ. Если эта информация подтвердится, это станет первым случаем поставки России баллистических ракет с самого начала полномасштабного вторжения .



Иранские баллистические ракеты Fateh-110 / Iranian ministry of defence



Иранский комплекс Zolfaghar / фото AP / Vahid Salemi

Обратите внимание! Институт изучения войны отмечает, что Россия договорилась о поставках новой партии дронов-камикадзе. На этот раз Иран согласился передать модели Arash-2 – более современные и технологичные, чем "шахиды". Однако в ISW сомневаются, что Россия сможет использовать их более эффективно, чем "шахиды". Однако сам факт подобных поставок указывает на существенное усиление поддержки России в этой войне со стороны Ирана.

Может ли это переломить ситуацию на фронте

Детали контрактов с Россией пока неизвестны. То есть иранский ВПК получил заказ, однако пока нет информации о том, какие именно ракеты и дроны поставят России. Это будут новые единицы, именно с конвейера, который существенно затянет процесс поставок, передаст ли Иран часть собственных запасов, впоследствии пополняя их из недавно изготовленных?

При этом последние разработки иранского ВПК действительно имеют высокие показатели эффективности. Ракеты, которые планирует получить Россия достаточно точные и мощные, и могут повлечь за собой много проблем, если Кремль начнет их активно использовать.

Однако, так или иначе, учитывая стиль ведения войны со стороны России, новые поставки будут в основном использоваться для ударов по мирным целям. Постоянные атаки "шахидов" на украинские города этому подтверждение. Поэтому можно заключить, что новые ракеты не столько несут угрозу ситуации на фронте, сколько ставят под удар мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Важно! В МИДе Украины официально назвали Иран соучастником агрессии России. Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Почему Иран не признает передачу оружия России

Среди экспертов существует мнение, что Иран всего лишь занимает свободную нишу. Учитывая колоссальные ограничения на торговлю с Россией, особенно товарами военного назначения, на этом рынке полностью отсутствует какая-либо конкуренция.

При этом Иран совершенно не переживает из-за экономических санкций со стороны Запада, ведь эта страна уже имеет большое количество ограничений и фактически изолирована от мира десятки лет. Поэтому подобное взаимодействие между "странами-изгнанниками" вполне естественно.

Однако Тегеран понимает, что большое количество этих дронов и ракет будет использовано для террора мирного населения Украины, а с таким репутационным ущербом не готов мириться даже режим в Тегеране, поэтому и сохраняют показательный нейтралитет.

Дополнительной целью отрицать эти поставки может стать реакция Израиля, при этом направленная против Ирана и России одновременно. Иран может получить большую активизацию Израиля в регионе и очередное обострение в секторе Газа, куда обычно Тегеран поставляет свои ракеты для поддержки местной группировки ХАМАС. Очевидно, что в Иране не столь велики мощности его ВПК, чтобы равноценно снабжать ракетами Россию и свои прокси-силы в ближневосточном регионе.

В то же время Кремль может потерять более-менее нейтральную позицию Израиля, который может начать снабжать Украину системами ПВО и оружием. Именно поэтому возражения относительно иранско-российских контрактов на оружие раздаются в унисон как из Тегерана, так и из Москвы.

У Украины стало больше аргументов по усилению ПВО

Сообщение о поддержке России со стороны Ирана дает Украине возможность активнее продвигать идею о необходимости усиления наших сил ПВО.

Все громче раздаются призывы к Израилю, наконец, сбросить этот сомнительный нейтралитет и напрямую присоединиться к поддержке Украины, особенно в части систем противовоздушной обороны, которая очень хорошо зарекомендовала себя против масштабных ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.

При этом Украина может с двойной силой настаивать на передаче нам дальнобойных ракет ATACMS, которые установили паритет в дальнобойном вооружении с Россией и уменьшили угрозу ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры и населения Украины.

Санкции против России действуют, поставки Ирана это доказывают

Американская разведка уверена, что подобные обращения России за помощью к таким странам, как Иран и КНДР, свидетельствуют о действенности введенных против Москвы санкций.

Россия больше не может получить западную электронику и технологии для поддержки собственной военной промышленности. В начале войны Россия стремительно тратила свой арсенал, рассчитывая на скорую капитуляцию Украины. Однако на 8 месяце войны арсенал России иссяк, а пополнить его собственноручно стало невозможно из-за санкций.

При этом Москва не инвестировала в разработку боевых БПЛА, как это делали западные страны, ограничиваясь только разводными, не боевыми дронами, а в условиях современной войны, такие виды вооружения оказались крайне эффективными, из-за чего Кремлю пришлось быстро наверстать это направление через Иран.

Политический кризис в Иране может сорвать планы Кремля

Иран внезапно столкнулся с жесткими и масштабными протестами внутри страны. Драки на улицах, вооруженные столкновения с полицией и массовое недовольство исламской диктатурой среди всех слоев населения могут наконец оборвать поставки в Россию.

Иранские власти заявляют, что протесты уже подавлены и вообще не имеют такого масштабного привлечения общества, однако множество видео и сообщений, пробиваемых сквозь информационную блокаду Ирана, свидетельствуют о другом.

Протесты набирают обороты и уже появляются сообщения о попытках протестующих освободить политзаключенных, которые могут стать движущей силой этой революции. Однако, за неимением информации и запрета на деятельность иностранных СМИ, трудно оценить реальную ситуацию на местах.

Если Иран все же столкнется с жесткой политической нестабильностью внутри страны, вряд ли ему будет до проблем России, а оружие будет необходимо для защиты собственной страны, если этими внутренними проблемами решат воспользоваться враги Ирана извне.

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