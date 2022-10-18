Так, у відповідь на питання про використання Росією іранських дронів, посіпака Владіміра Путіна заявив, що "немає такої інформації". Про це пишуть російські ЗМІ.

Важливо "Мопед не мій": чим небезпечні Shahed-136 і як у Росії вони стали "Геранню"

Окупанти переконують, що атакували наші населені пункти дронами власного виробництва

Пєсков переконує, що під час бойових дій в Україні Росія використовує техніку лише власного виробництва. Про це нібито свідчать і відповідні маркування на озброєнні. А всі інші питання вже до міноборони Росії, сказав речник російського диктатора.

Зверніть увагу! Окупанти використовують іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136". Росія намагається переконати світ, що це не іранські БпЛА. Дрони маркують як "Герань".

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Уламки одного з іранських дронів, який Росія маскує під "Герань" / Фото Віталія Кличка

Росія використовує іранські дрони, – МЗС України

Київ готовий передати "мішок доказів" – уламки іранських дронів усім, хто досі сумнівається, що Росія використовує проти українців дрони іранського виробництва. Про це заявив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС переконаний, що після отримання уламків безпілотників "слідство" завершиться дуже швидко. Високопосадовець також підкреслив, що Іран допомагає Росії конкретною зброєю. Також наголосив, що такі ж самі дрони, які знищують Україну, наразі націлені і на Ізраїль.

Зазначимо, бійці Путіна 17 жовтня масовано атакували Київ іранськими дронами. Окупанти запустили одразу 28 безпілотників. Більшість з них нашим захисникам вдалося збити.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку. Під завалами опинилися мирні українці. На жаль, від атаки дронів у Києві загинуло 5 людей.

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