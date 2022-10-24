Водночас фактор Росії все ще сильно впливає на розуміння Ізраїлем війни в Україні. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Експерт зазначив, що у ситуації з Ізраїлем Україні важливо розуміти принцип "ворог мого ворога – мій друг".

Чим більше Україна ворог Ірану, тим більше Україна потерпає від іранської зброї, тому що там мова уже навіть не про "шахеди", але й іранські ракети. Тим паче, Ізраїль розумітиме, що Україна – стратегічний і важливий друг, який бореться з Іраном. Але треба пам'ятати про те, що в Ізраїлі дуже великі проросійські настрої,

– пояснив оглядач.

За його словами, країна дуже залежна від російського приватного капіталу, який виходить з Росії або пов'язаний з Росією, а також Ізраїль служить для Росії "транзитною базою".

"Друг мого друга – теж потенційно мій друг": чим більше Україну підтримують США, а не тільки ЄС, тим більше Ізраїль перемикається на підтримку України. Тому тут виходить, що вороги Ізраїлю проявляють себе по співпраці з Росією, а друзі Ізраїлю – консолідуються навколо України", – додав аналітик.

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На його думку, саме тому Ізраїль, який займав позитивно-нейтральну позицію щодо України, багато допомагав по гуманітарній і медичній лініях.

"Я думаю, що Ізраїль еволюціонуватиме у бік впевненої підтримки України, але цей процес буде повільним", – резюмував Солонтай.

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